Achei interessante o papo na redação do jornal. Alguns companheiros estão certos de que o técnico Juan Pablo Vojvoda escalará David Luiz como titular no clássico de amanhã. Outros, mais prudentes, entendem que David Luiz ficará no banco para entrar no transcorrer da partida.

Vojvoda tem surpreendido nas escalações. Não raro, ele encontra soluções interessantes, quando há necessidade de improvisar. Não é o caso de amanhã. Então, a escalação de David Luiz vai depender mesmo da avaliação do treinador sobre o momento ideal para promover a tão esperada estreia.

A meu juízo, o cenário está propício para estreia. É festa. Certamente, casa cheia. Previsão de um jogo pleno de alternativas, máxime pelo que houve nos confrontos de 2024. O técnico Vojvoda não vai querer mais um jogo sem vitória sobre o Ceará. Foram quatro no ano passado. Questão pessoal.

A hora e a vez de David Luiz no Fortaleza não precisam de tempo marcado. Tudo acontecerá normalmente. Amanhã, depois, qualquer um dos próximos dias. Vojvoda, mais que ninguém, sabe quando deverá promover a estreia do ídolo.

Antes da fama

David Luiz nasceu em Diadema, São Paulo, mas o seu início no futebol profissional foi no Vitória da Bahia. Portanto, conhece bem os desafios da região. Sabe o que é a Série C nacional. Foi lá que enfrentou o futebol cearense pela primeira vez. Ganhou do Ferroviário. Pouco tempo depois, para surpresa geral, transferiu-se para o Benfica de Portugal.

De volta

David Luiz, após a fama conquistada no futebol europeu, está de volta ao Nordeste, região de onde saiu para as glórias de grandes conquistas no exterior. Não vem para a Série C, de onde saiu, mas para a Série A, onde está. Pega tudo diferente do tempo de quando defendeu o Vitória e ganhou do Ferrão.

Cenário

Agora é Série A. Elite do futebol brasileiro. O Fortaleza foi o quarto colocado, coladinho no Flamengo, de onde o David Luiz veio. Aliás, o Fortaleza ganhou do Flamengo no jogo de ida no Maracanã (1 x 2), partida na qual o David Luiz jogou. E empatou no jogo de volta (0 x 0) no Castelão, jogo no qual David Luiz também jogou.

Sabe

O David Luiz veio para um time que ele sabe ser tão bom quanto o Flamengo, até porque nos dois confrontos diretos, dos quais ele participou, o Fortaleza foi melhor que a sua equipe da época, o Flamengo de Léo Pereira, Gerson, Gabriel, Bruno Henrique, Pedro...

Conclusão

Tudo na vida tem seu momento certo. O momento de Deus. Caberá ao David Luiz, quando for escalado, fazer a parte que lhe cabe. Aí poderá silenciar as críticas dos que foram contra a sua contratação. E, com resposta positiva em campo, consolidar a confiança dos que o contrataram. Torço pelo sucesso dele.