A glória e o fracasso na volta das férias

Meu Deus, quando saí de férias por um período de quinze dias, havia um cenário altamente positivo. Ceará e Fortaleza estavam na disputa pelo título estadual. A Seleção Brasileira fazia previsões de ganhar logo uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Enfim, somente coisas positivas.

Vi o Ceará sagrar-se campeão, com todos os méritos. Fez a festa do bicampeonato. Já o Fortaleza, de repente, entrou em uma inexplicável descendente. Algo que, pela primeira vez, parece fora do controle do CEO do Fortaleza, Marcelo Paz. Uma sequência de fracassos que incomoda muito.

Pior de tudo foi ver a Seleção Brasileira sofrer uma goleada e um olé em Buenos Aires. Uma humilhação inaceitável. Um recado direto a respeito do que poderá acontecer nos próximos desafios. Em resumo: mais um treinador que não deu certo. Mais um time que não deu certo.

Nesta volta ao batente, glória apenas a do Ceará, bicampeão invicto. E a boa do Ferrão que passou para a próxima etapa da Copa do Nordeste. Vida que segue.

Crise

O que há no Fortaleza? É a pergunta que mais está sendo feita entre os tricolores. Desgaste do técnico Juan Pablo Vojvoda? Desgaste do grupo? Desentendimentos internos? Uma coisa é certa: não pode continuar como está. A Série A nacional está à porta. Tem que ajustar já.

Fórmula

Como, da noite para o dia, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá ajustar o Fortaleza? A resposta está na própria essência de seu trabalho no Pici. Não é esta a primeira vez que o Fortaleza, sob seu comando, experimenta um apagão. Ele sempre soube, com competência, contorná-lo. Deve saber a fórmula.

Rapidez

A questão agora diz respeito à necessidade de ajustes imediatos. Não há como esperar. A primeira providência é detectar as causas desta fase horrível de queda livre. Algo estranho para quem tem um elenco qualificado e com boas opções. Com a palavra, Juan Pablo Vojvoda.

Avaliação

A derrota do Ceará diante do Bahia na Fonte Nova levou a reflexões. Não pelo resultado (3 x 2), mas pela produção. Está o elenco à altura dos desafios da Série A nacional? Claro que isso só ficará mais definido após os primeiros jogos. Mas já está evidente que precisará de maiores e melhores opções no elenco.

Bonito

A passagem do Ferroviário para a próxima fase da Copa do Nordeste merece menção especial. O Ferrão fez uma bela campanha no certame estadual. Somente nos acréscimos perdeu para o Leão. E agora faz bonito na Copa do Nordeste. Detalhe: sem a receita que o Fortaleza e o Ceará têm.