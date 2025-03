A estreia do campeão

O Ceará está de volta à elite do futebol brasileiro. Foram dois anos de luta para o retorno triunfal. O Vozão ficou na Série B em 2023 e 2024. Hoje, começa o seu novo desafio. A pergunta mais recorrente é: o elenco alvinegro está à altura da maior competição do país?

Fiquei preocupado, após a apresentação e derrota do Vozão diante do Bahia em Salvador. Não obstante a reação empreendida, que quase alcançou o empate, não foi animadora a produção alvinegra naquela noite. Agora é começar com o que está disponível.

Há nítida impressão de que o Ceará precisará de mais reforços, visando a tornar-se mais competitivo. Entretanto, somente a bola rolando poderá trazer um panorama completo das carências. Gradualmente, as suposições serão substituídas pela realidade do mercado.

Em situações assim, não raro há equipes que se superam e surpreendem. Queira Deus que o Ceará esteja neste patamar, ou seja, capaz de alcançar êxito na sua primeira investida do mais importante campeonato do país.

Vitória

A estreia do Fortaleza, com vitória sobre o Fluminense, leva de certo modo um tipo de pressão indireta para o Ceará. A rivalidade existe também nesta parte, principalmente pelo que houve no certame estadual. Agora os dois estão na elite. E, claro, um não perde de vista o que o outro está fazendo.

Libertadores

A propósito de Fortaleza, já amanhã o Leão começará a sua jornada na Copa Libertadores. Em casa, no Castelão, recebe o Racing, de Buenos Aires. Como o Leão tem muitos argentinos no elenco, pode-se dizer que ambos falam a mesma língua. Não me refiro ao idioma, mas ao futebol.

Alta

O futebol argentino está atravessando uma fase excelente. Em tudo tem superado o futebol brasileiro. A Argentina é a atual campeã do mundo. Além de golear a Seleção Brasileira (4 x 1), com direito a olé e humilhações, já garantiu seu passaporte para a próxima Copa do Mundo. O Brasil está sem rumo, em busca de um treinador.

Orgulho e medo

A situação do futebol brasileiro é tão grave, que os treinadores temem assumir o comando da Canarinho. Quem assume corre o risco de ter seu nome queimado. Por isso já passaram Mano Menezes, Fernando Diniz e agora Dorival Júnior. Há algum tempo era um orgulho dirigir a Seleção Brasileira. Hoje é motivo de medo.

Livros

O escritor José Renato Sátiro Santiago Junior, com o lançamento dos livros “Os Maiores Goleadores do Ceará” e os “Maiores Goleadores do Fortaleza”, passou a ter seis obras, de sua autoria, sobre o nosso futebol. Excepcional trabalho de pesquisa. Ele merece todos os encômios. É preservação da memória. Parabéns.