A elite volta a campo na Série A do Brasileiro

As vinte melhores equipes do Brasil iniciam amanhã a maratona de 38 rodadas do Campeonato Brasileiro 2021. Subiram Chapecoense, América-MG, Juventude e Cuiabá. Desceram para o segundo andar Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo. Nítido o empobrecimento do futebol carioca, que já teve cinco representantes (Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo e Bangu), mas hoje tem apenas dois: Flamengo e Fluminense. O Estado de São Paulo confirma o maior número: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Bragantino, que voltou à elite no ano passado. O Cuiabá disputará a Série A pela primeira vez nos seus 19 anos de existência. Portanto, o Mato Grosso também chega à elite pela primeira vez. E assim, com algumas novidades, o certame movimentará o Brasil já a partir de amanhã, dia 29 de maio. Abrem a temporada um time que está de volta à elite neste 2021, a Chapecoense, e o Bragantino, que retornou no ano passado. A partida começa às 11 horas de manhã na Arena Condá. Fortaleza e Ceará estreiam domingo. Às 11 horas da manhã, no Mineirão, o Leão enfrenta o Atlético. Às 16 horas, no Castelão, o Ceará recebe o Grêmio. O Vozão na elite pela quarta vez consecutiva. O Fortaleza pela terceira vez seguida.

Objetivos

Em vista da realidade, é imprevisível ainda o destino dos nossos representantes. Num primeiro momento, é lutar pela permanência na elite nacional. Dependendo do andamento do certame, será possível lutar por vaga na pré-Libertadores, sonho mais difícil. Em último caso, uma vaga na Sul-Americana ficará de bom tamanho.

Realidade

Sonhar com o título de campeão brasileiro da Série A ainda é utopia para Ceará e Fortaleza. No Nordeste, só dois conseguiram tal façanha: Bahia e Sport-PE. O Bahia foi campeão em 1959, ainda no modelo Taça Brasil, e depois em 1988, já pela Série A. O Sport foi campeão em 1987, mas numa disputa judicial com o Flamengo. Oficialmente o Sport foi declarado campeão.

Maratona

Após o jogo de ontem em Cochabamba, o Ceará já volta a campo neste domingo para enfrentar o Grêmio no Castelão. E, na quarta, dia 2 de junho, justo quando completará 107 anos, enfrentará o Fortaleza pela Copa do Brasil. Um calendário perverso, desumano. Por mais que faça a rotatividade, não há como evitar o desgaste físico do elenco. Um absurdo.

Excelência

Gerou impacto positivo o Centro de Excelência do Fortaleza. Parabéns ao presidente Marcelo Paz que, com o apoio da família tricolor, tornou realidade a sugestão dada por Rogério Ceni, quando técnico do clube. Eu vi o Fortaleza, na década de 1950, tendo como sede uma casa alugada na Rua Júlio César na Gentilândia. Hoje está numa sede própria imponente no Pici. Que salto de qualidade!