25 anos só de Fortaleza ou Ceará

Mais uma vez a final do Campeonato Cearense será entre os dois maiores rivais. Nenhuma novidade nisso. E mais: há 25 anos o título ou vai para o Pici ou vai para Porangabuçu. E, pela forma como as coisas estão sendo conduzidas, dificilmente um outro time quebrará esta repetitiva situação. Nesses 25 anos, em onze oportunidades houve a chance de um outro time, que não Fortaleza ou Ceará, ser campeão: em 1996, Ferroviário; 1998, Ferroviário; 1999, Juazeiro; 2003, Ferroviário; 2005, Icasa; 2007, Icasa; 2008, Icasa; 2011, Guarani de Juazeiro; 2013, Guarany de Sobral; 2016, Uniclinic; 2017, Ferroviário. Mas, em todas essas onze oportunidades, o título acabou ficando ou com o Leão ou com o Vozão. Virou mesmice. Talvez uma diversificação até trouxesse maior graça ao certame. Seria mais atraente se outras equipes também chegassem ao lugar mais alto do pódio. Certamente o apelo da competição ganharia em importância e competitividade porque evitaria o manjado capítulo final. Seria de maior valia até mesmo para os dois maiores rivais porque se defrontariam com outros competidores. Entretanto, para “variar”, domingo próximo Fortaleza e Ceará decidirão o certame estadual. Só para “variar”...

Divisão

De 1996 para cá, os títulos ficaram divididos assim: o Fortaleza ganhou 13 e Ceará ganhou 12. Então confira como foi de 1996 a 2020. O Ceará foi vencedor em 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017 e 2018. O Fortaleza foi vencedor em 2000, 2001, 2003,2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 e 2020.

No período

Nestes 25 anos, o Ceará sagrou-se duas vezes tetracampeão (de 1996 a 1999 e de 2011 a 2014) e o Fortaleza uma vez tricampeão (de 2003 a 2005) e uma vez tetracampeão (de 2007 a 2010). No próximo domingo, o Fortaleza poderá mais uma vez sagrar-se tricampeão cearense. O Leão jogará pelo empate para alcançar seu objetivo.

Utopia

Pelo menos nas atuais condições do futebol cearense é uma utopia pensar na possibilidade de um time do interior sagrar-se campeão da Série A cearense. O Icasa tem um título de campeão cearense, mas conquistado no “tapetão”, em 1992, com Fortaleza, Ceará e Tiradentes, no famoso arranjo dos quatro campeões. Em campo mesmo, foi o Icasa que chegou mais perto: vice, três vezes.

Maratona

O pesquisador Eugênio Fonseca me mandou alguns dados interessantes. O Ceará, de 1º a 30 de maio, estará batendo seu próprio recorde de jogos seguidos no curto espaço de um mês. São 15 jogos (8 pelo estadual, 4 pela Sul-Americana, 2 pela Copa do Nordeste e 1 pela Série A nacional). Antes, o recorde era de 13 jogos em um mês. Isso aconteceu em 1964, 2010 e 2014.