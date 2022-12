Oito décadas de conquistas

Completar oito décadas de existência é celebrar uma trajetória vitoriosa, marcada por lutas e conquistas que terminam por beneficiar toda a sociedade. Com este elevado propósito, a Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) congratula-se com sua Diretoria, seu Conselho Superior e seus membros associados, em razão desta data singular. Ao festejar 80 anos de fundação, neste dia 26 de dezembro, a ACMP também reverencia os ex-presidentes e membros que já integraram os seus cargos diretivos, assim como seus colaboradores e funcionários, todos com relevante parcela de colaboração.

A Associação Cearense do Ministério Público é a terceira entidade ministerial mais antiga do país, com relevância na definição da atual estrutura institucional do Ministério Público brasileiro, participando ativamente na elaboração da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica do Ministério Público.

Tendo como primeiro presidente o ex-governador e ex-Procurador Geral de Justiça (PGJ) Raul Barbosa, a Associação trabalha pelo fortalecimento das instituições brasileiras, particularmente do Ministério Público do Estado do Ceará, primordial para assegurar direitos e construir a cidadania. Entre inúmeros posicionamentos perante a sociedade, a ACMP acompanha sistematicamente a tramitação de Projetos de Lei e PECs que impactam diretamente as carreiras jurídicas de Estado.

Congregando 560 associados, sendo Promotores de Justiça, Procuradores de Justiça, aposentados, pensionistas, membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará e sócios colaboradores, a ACMP se empenha pelo constante aperfeiçoamento institucional, caracterizada por administrações firmes, independentes e altivas, que têm demonstrado zelo no desempenho de suas funções, acentuado pela atenção com todos.

Como resultado desses esforços, em diversos momentos a Associação tem sido reconhecida pela sociedade cearense por seu papel de defesa dos interesses dos associados, do Ministério Público, bem como no fortalecimento das instituições e da sociedade brasileira.

Vida longa à Associação Cearense do Ministério Público!

Herbet Gonçalves Santos é presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP)