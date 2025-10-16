Diário do Nordeste
90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Escrito por
Ernesto Saboia producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Ernesto Saboia é conselheiro
Legenda: Ernesto Saboia é conselheiro

Em 2025, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará completa 90 anos de existência. Nove décadas de uma trajetória marcada pelo compromisso com a boa governança, a ética e a transparência na gestão dos recursos públicos. Criado em 1935, o TCE Ceará nasceu em um contexto de fortalecimento das instituições republicanas, com a missão de garantir que o dinheiro do contribuinte fosse aplicado de forma correta, eficiente e em benefício da sociedade.

Ao longo desses 90 anos, o Tribunal evoluiu junto com o Ceará. De uma atuação essencialmente contábil e formal, transformou-se em um órgão de controle moderno, orientado por princípios de auditoria, análise de risco e foco em resultados. Incorporou tecnologias, metodologias de governança e instrumentos de inteligência artificial para aprimorar a fiscalização e apoiar a tomada de decisão dos gestores públicos.

Um marco importante dessa trajetória ocorreu em 2017, com a extinção do Tribunal de Contas dos Municípios do Ceará (TCM-CE). A partir desse momento, o TCE passou a exercer também as funções de fiscalização das administrações municipais, ampliando seu alcance e responsabilidade institucional. Tive a honra de vivenciar essa transição diretamente — como conselheiro do então TCM e, posteriormente, do TCE — acompanhando de perto a integração de equipes, sistemas e metodologias que fortaleceram o controle externo no Estado.

O TCE Ceará é hoje mais que um guardião das contas públicas — é um indutor de boas práticas de gestão e um promotor do controle social. Suas ações de orientação, capacitação e estímulo à participação cidadã têm fortalecido a cultura de integridade e eficiência em todo o Estado. O Instituto Plácido Castelo, sua escola de contas, tornou-se um centro de difusão de conhecimento, inovação e cidadania, aproximando o Tribunal da sociedade e promovendo a transparência como valor público essencial. 

Celebrar os 90 anos do Tribunal é reconhecer o trabalho de gerações de conselheiros, auditores, servidores e colaboradores que construíram uma instituição sólida, respeitada e essencial à democracia. Mas é também renovar o compromisso com o futuro: o de ser um Tribunal de Contas mais ágil, tecnológico e cidadão — capaz de dialogar com a sociedade e de contribuir para políticas públicas mais justas e sustentáveis.

O TCE Ceará chega aos 90 anos reafirmando seu propósito: zelar pelo interesse público e servir ao povo cearense com independência, transparência, inovação e participação social. Um legado de confiança que inspira o presente e projeta o futuro da boa governança no Estado.

