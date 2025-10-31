Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

acolhidos especial deslocados urbanos faccao expulsao fortaleza violencia vitimas

Segurança

Deslocados urbanos: o recomeço de quem foi expulso da própria casa pela facção

Emanoela Campelo de Melo 17 de Outubro de 2025
acolhidos violencia sexual criancas e adolescentes

Segurança

‘Pandemia de violência sexual’, alerta procuradora sobre casos de crianças e adolescentes vítimas

Emanoela Campelo de Melo 16 de Outubro de 2025
vitimas violencia nuavv acolhimento acolhidos especial diario do nordeste

Segurança

'Mãos que protegem': núcleo do MP acolheu mais de 12 mil vítimas de violência no Ceará

Emanoela Campelo de Melo 15 de Outubro de 2025