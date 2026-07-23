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Minalba expande atuação no mercado saudável com lançamento de nova bebida sem açúcar

Empresa fortalece segmento de bebidas sem açúcar, que já conta com energético e refrigerante produzidos localmente.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
23 de Julho de 2026 - 15:56
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Legenda: Minalba lançou Ice Tea Indaiá, com foco em mercado saudável.
Foto: Agência Tá em Todas.

A Minalba Brasil, empresa de bebidas do Grupo Edson Queiroz (GEQ) lançou, nessa quarta-feira (22), o Ice Tea Indaiá. O investimento na bebida de chá pronto sem açúcar visa ampliar a presença no segmento de bem-estar.

O produto está disponível nos sabores limão e pêssego, em diferentes tamanhos. A lata de 269 ml é a versão com gás. Já as garrafas, de 250 ml e 1 litro, trazem a versão do chá sem gás.

Segundo a empresa, a embalagem em lata atende ao consumo individual no estilo 'on the go', estilo de vida que se refere à praticidade. Já a versão de um litro foi pensada para momentos de compartilhamento, entre familiares e amigos.

O produto foi lançado em primeira mão no Ceará e deve ser expandido para todo o Nordeste. Há uma estratégia de divulgação do produto em cada região, com foco na identificação com o público, explica Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil.

"Investimos fortemente em pesquisa de mercado e desenvolvimento de produto até chegar a um produto que agrada o paladar. O perfil do público-alvo é principalmente de jovens que estão mudando seus hábitos de consumo. A gente vê que, principalmente os jovens, têm diminuído o consumo de bebidas alcoólicas e que querem bebidas que sejam diferentes, inusitadas, como o chá com gás", aponta. 

Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil, no lançamento do Ice Tea Indaiá.
Legenda: Christina Larroude, diretora de Marketing da Minalba Brasil, no lançamento do Ice Tea Indaiá.
Foto: Agência Tá em Todas.

A categoria de chás prontos ganha relevância no mercado brasileiro e atende às expectativas de consumidores que valorizam inovação sem abrir mão da qualidade

Com o chá, a Minalba Brasil cresce sua gama de bebidas zero, que já conta com refrigerante e o energético Night Power nas versões sem açúcar. 

A empresa destaca que os novos produtos marcam 'importante avanço na operação da Minalba Brasil no Nordeste'. Recentemente, a empresa inaugurou sua primeira linha de latas na região, que produz localmente o energético e a água enlatada.

"O mercado de energético tem apresentado um crescimento de 60% na versão zero e o de refrigerante, cerca de 25%. Esses dados revelam que os consumidores estão mudando o consumo para o sem açúcar. No caso do Ice Tea, já lançamos somente a versão sem açúcar, aliada a essa tendência de saudabilidade", comenta Christina Larroude.

MINALBA BRASIL EXPANDE GAMA DE PRODUTOS

Com mais de 45 anos no mercado, a Minalba Brasil tem um portfólio diversificado de marcas: Indaiá, Minalba, São Lourenço, Petrópolis, Refri, Citrus e do energético Night Power. 

Além disso, possui o licenciamento da marca Nestlé Pureza Vital, bem como a distribuição exclusiva das marcas globais premium Perrier, S. Pellegrino e Acqua Panna. 

Com foco em bebidas não alcoólicas, a empresa é protagonista no mercado brasileiro de águas minerais naturais. 

A Minalba integra o Grupo Edson Queiroz, que, desde 1951, se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados. 

Entre as áreas de atuação e marcas, estão: Energia, com armazenamento, envase e distribuição de GLP com a Nacional Gás; Eletrodomésticos, com a Esmaltec; Alimentos e Bebidas, com a Minalba Brasil; e Comunicação, com o Sistema Verdes Mares. 

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