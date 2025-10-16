Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta quinta (16)
Veja os prêmios sorteados pela Caixa hoje e saiba como apostar
A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (9), ao sortear R$ 40 milhões.
Para ganhar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.
Outra loteria que merece destaque é a Timemania, acumulada em R$ 35,5 milhões.
Outras chances de se tornar milionário
Já a Dia de Sorte pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 2,7 milhões.
Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e Quina, que podem pagar respectivamente R$ 1,8 milhão e R$ 600 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (16/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Mega-Sena
|R$ 40 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 35,5 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração.
|Dia de Sorte
|R$ 2,7 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte".
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 600 mil
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
Veja também
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.