Loterias do dia sorteiam até R$ 40 milhões nesta quinta (16)

A Mega-Sena é a loteria da Caixa que pode pagar o maior valor nesta quinta-feira (9), ao sortear R$ 40 milhões.

Para ganhar o prêmio, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas.

Outra loteria que merece destaque é a Timemania, acumulada em R$ 35,5 milhões.

Outras chances de se tornar milionário

Já a Dia de Sorte pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 2,7 milhões.

Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil e Quina, que podem pagar respectivamente R$ 1,8 milhão e R$ 600 mil.

Loterias da caixa com sorteio hoje (16/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 40 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. Timemania R$ 35,5 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração. Dia de Sorte R$ 2,7 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte". Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. Quina R$ 600 mil Acertar as cinco dezenas sorteadas.

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.