Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta quinta (9)

Sorteios acontecem a partir das 20 horas, em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:14)
Negócios
Volante da Timemania
Legenda: As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa
Foto: Sidney de Almeida / Shutterstock
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Timemania é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quinta-feira (9), ao sortear R$ 33 milhões

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as sete dezenas sorteadas e o time do coração no concurso realizado nesta noite, a partir das 20 horas.

Outras chances de se tornar milionário

Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 31 milhões. A Mega-Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 21 milhões. 

Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil, e Dia de Sorte, que podem pagar R$ 1,8 milhão R$ 1,3 milhão, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (9/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Mega-Sena R$ 21 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas
 Quina R$ 31 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
Timemania R$ 33 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Dia de Sorte R$ 1,3 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte"

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista
Papo Carreira

Como estudar Direito Administrativo para concurso? Veja dica de especialista

A disciplina se mostra recorrente em diversas carreiras jurídicas, fiscais e de gestão

Redação
Há 28 minutos
Volante da Timemania
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta quinta (9)

Sorteios acontecem a partir das 20 horas, em São Paulo

Redação
Há 1 hora
Com vista privilegiada e lazer completo, Otoch lança o Now Living ao lado do RioMar Fortaleza
Negócios

Otoch lança Now Living em localização estratégica de Fortaleza

Localização une conforto, praticidade e valorização imobiliária

Agência de Conteúdo DN
Há 2 horas
Painéis solares e turbinas eólicas gerando energia renovável em um parque híbrido sob céu azul, representando fontes sustentáveis de eletricidade no Brasil.
Negócios

Ceará perde energia suficiente para abastecer 16 milhões de casas; entenda o curtailment

Fenômeno obriga usinas a reduzir a geração de energia renovável por falta de infraestrutura ou baixa demanda

Letícia do Vale
09 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Exclusivo! Castro Alves terá indústria de R$ 42 milhões no Pecém

Nova unidade do grupo cearense Bombas King terá uma linha de robôs e produzirá aço e ligas especiais para siderurgia, mineração e indústrias de cimento.

Egídio Serpa
09 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Acredite! Almeria dessaliniza e consome 230 mil m³ de água/dia

Três usinas, a maor das quais produz 120 mil m³/dia, garante água potável, extraída do Mar Mediterrâneo, para a cidade, cuja população é de 350 mil habitantes. E para a agricultura.

Egídio Serpa
08 de Outubro de 2025
Senhor realizando apostas em uma lotérica.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3507 e levam mais de R$ 351 mil cada

Veja detalhes do resultado de hoje

Redação
08 de Outubro de 2025
Fachada do Ministério Público do Ceará.
Negócios

Justiça do Ceará condena Enel a pagar R$ 1 milhão por má prestação de serviço em Tamboril

A condenação se deve a diversas oscilações e interrupções no fornecimento de energia na cidade. Empresa afirmou que irá se manifestar no prazo estabelecido

Redação
08 de Outubro de 2025
Mulher LGBTI+ participa de evento de empregabilidade.
Papo Carreira

Feirão de empregabilidade oferece mais de 500 vagas de trabalho para público LGBTI+ em Fortaleza

O evento ocorrerá nesta sexta-feira (10), no shopping RioMar Kennedy

Redação
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2870 de hoje, quarta-feira, 08/10; prêmio é de R$ 16,0 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2870 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 16,0 milhões.

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6007, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6847, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 28,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6847, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 28,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2833 – Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2833 – Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,5 milhões

Apostas para a Lotomania 2833 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3507, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3507, desta quarta-feira (08/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 756 - Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,0 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 756 - Sorteio de quarta-feira, 08/10; Prêmio de R$ 2,0 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 756 em 08/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Resultado da +Milionária 292 de hoje 08/10; prêmio é de R$ 172,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 292 de hoje 08/10; prêmio é de R$ 172,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Celular com o aplicativo do Auxílio Emergencial aberto.
Negócios

177 mil famílias serão notificadas por recebimento indevido do Auxílio Emergencial

Quem recebeu o benefício mesmo não sendo elegível deverá devolver os valores

Bergson Araujo Costa
08 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (08/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
08 de Outubro de 2025
Acordo Ceará-Alemanha
Victor Ximenes

Ceará e estado alemão assinam protocolo com foco em hidrogênio verde

Victor Ximenes
08 de Outubro de 2025
Otávio Valente Queiroz ao lado de filhos e da esposa durante homenagem a Edson Queiroz Filho
Negócios

Edson Queiroz Filho é homenageado na 32ª edição do Congresso da Abinam

Industrial foi homenageado por contribuições à valorização e defesa dos segmentos de Águas Minerais, Crenologia e Termalismo. Aelio Silveira, da Minalba Brasil, foi o responsável pela abertura oficial do congresso e pela condução das homenagens

Redação
08 de Outubro de 2025
Foto que contém rede de pesca com tilápias jovens em açude do Ceará.
Negócios

‘Capital da Tilápia’ do Ceará volta a crescer e figura entre os 15 maiores produtores do Brasil

Os dados constam na Pesquisa Pecuária Municipal

Luciano Rodrigues
08 de Outubro de 2025
Volante da + Milionária
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Redação
08 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

O que fazer se a minha empresa valoriza mais quem vem de fora e eu não tenho oportunidades reais?

Delania Santos
08 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com conta de água, que terá aumento de quase 10% no Ceará com revisão extraordinária anunciada pela Cagece
Negócios

Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores

Redação
08 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Aprendendo na Andaluzia: o tomate tem 40 variedades

Em Almeria, a pluviometria é de apenas 240 milímetros/ano. E eles produzem e exportam mais hortifrutis mais do que o Brasil.

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Amílcar Silveira, da Faec, eleito para a diretoria da CNA

Pela primeira vez na história, o Ceará ocupa uma posição no comando da Confederação Nacional da Agricultura

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025