Loterias do dia sorteiam até R$ 33 milhões nesta quinta (9)

A Timemania é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quinta-feira (9), ao sortear R$ 33 milhões.

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as sete dezenas sorteadas e o time do coração no concurso realizado nesta noite, a partir das 20 horas.

Outras chances de se tornar milionário

Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 31 milhões. A Mega-Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 21 milhões.

Nesta quinta, há ainda os sorteios da Lotofácil, e Dia de Sorte, que podem pagar R$ 1,8 milhão e R$ 1,3 milhão, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (9/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Mega-Sena R$ 21 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Quina R$ 31 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas Timemania R$ 33 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas e o time do coração Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Dia de Sorte R$ 1,3 milhão Acertar as sete dezenas sorteadas e o "Mês de Sorte"

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

