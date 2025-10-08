Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A +Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (8), ao sortear R$ 172 milhões.

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas e os dois trevos no sorteio do concurso realizado nesta noite, a partir das 19 horas.

Outras chances de se tornar milionário

Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 28,5 milhões.

A Dupla Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 16 milhões.

Nesta quarta, há ainda os sorteios da Lotomania, Super sete, Lotofácil, e Federal, que podem pagar R$ 2,5 milhões, R$ 2 milhões, R$ 1,8 milhão e R$ 500 mil, respectivamente.

Loterias da caixa com sorteio hoje (8/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha Dupla Sena R$ 16 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas Quina R$ 28,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas +Milionária R$ 172 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas Super Sete R$ 2 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante Federal R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

