Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:27)
Negócios
Volante da + Milionária
Legenda: Os sorteios serão realizados partir das 19 horas, em São Paulo
Foto: Thiago Gadelha
+Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (8), ao sortear R$ 172 milhões

Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas e os dois trevos no sorteio do concurso realizado nesta noite, a partir das 19 horas.

Outras chances de se tornar milionário

Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 28,5 milhões

Dupla Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 16 milhões. 

Nesta quarta, há ainda os sorteios da Lotomania, Super sete, Lotofácil, e Federal, que podem pagar R$ 2,5 milhões, R$ 2 milhõesR$ 1,8 milhão R$ 500 mil, respectivamente. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (8/10)

Loteria Federal Valor do prêmio Quem ganha
Dupla Sena R$ 16 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas
 Quina R$ 28,5 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas
+Milionária R$ 172 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas
Super Sete R$ 2 milhões Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
 Federal R$ 500 mil Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Assuntos Relacionados
Negócios

Redação
Há 54 minutos
Imagem mostra homem em ambiente de trabalho com a cabeça baixa.
Delania Santos

O que fazer se a minha empresa valoriza mais quem vem de fora e eu não tenho oportunidades reais?

Delania Santos
Há 2 horas
Imagem de consumidora com conta de água, que terá aumento de quase 10% no Ceará com revisão extraordinária anunciada pela Cagece
Negócios

Conta de água, que ficará mais cara no Ceará, já compromete até 5% da renda das famílias mais pobres

Revisão extraordinária entra em vigor em novembro e vale para todos os consumidores

Redação
Há 2 horas
Egídio Serpa

Aprendendo na Andaluzia: o tomate tem 40 variedades

Em Almeria, a pluviometria é de apenas 240 milímetros/ano. E eles produzem e exportam mais hortifrutis mais do que o Brasil.

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Amílcar Silveira, da Faec, eleito para a diretoria da CNA

Pela primeira vez na história, o Ceará ocupa uma posição no comando da Confederação Nacional da Agricultura

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2304 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 32,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1125 de hoje, 07/10; prêmio é de R$ 1,0 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6846, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 26,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2924 desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 20,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2924 desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 20,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3506, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3506, desta terça-feira (07/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (07/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (07/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
07 de Outubro de 2025
Alunos durante o curso presencial na Escola de Gastronomia
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 300 vagas para cursos em outubro; saiba como se inscrever

Bolos natalinos e panetones estão entre os temas que serão ministrados nas aulas

Redação
07 de Outubro de 2025
Aplicativo do FGTS para matéria sobre o saque aniversário do benefício.
Negócios

Governo limita antecipação do saque aniversário do FGTS; veja o que muda

As mudanças valem a partir de 1º de novembro

Renato Bezerra
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Novo incentivo fiscal ao setor aéreo pode turbinar voos e fazer de Fortaleza um hub para a Europa

Igor Pires
07 de Outubro de 2025
Pessoa tirando carteira de trabalho de dentro do bolso da calça.
Negócios

Sozinha, Fortaleza gera mais empregos do que nove estados brasileiros; veja ranking

Dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, de janeiro a agosto deste ano

Letícia do Vale
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Espanha não crê na adulteração do Brasil e na infecção dos brasileiros

Para os espanhóis, é difícil de acreditar que seja permitido ao crime organização misturar etanol nas bebidas alcoólicas

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Curso do projeto Geração Tech
Papo Carreira

Projeto abre 1,7 mil vagas para cursos de Inteligência Artificial; saiba mais

Podem se candidatar cearenses a partir de 16 anos, que tenham concluído ou que estejam cursando o terceiro ano do ensino médio

Redação
07 de Outubro de 2025
Imagem dividida mostrando, à esquerda, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma coletiva de imprensa e, à direita, duas mãos segurando xícaras de café, destacando a cultura do café e a popularidade da bebida.
Negócios

Trump diz a Lula que EUA sente falta do café brasileiro

Produto é um dos afetados pelo tarifaço imposto pelo governo americano a produtos do Brasil

Redação e AFP
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra funcionários da Brisanet
Papo Carreira

Brisanet abre 38 vagas de emprego no Ceará; veja detalhes

Interessados podem se candidatar até 31 de outubro

Redação
07 de Outubro de 2025
Fachada da Sefaz
Victor Ximenes

Refis do Estado dá desconto em dívidas de IPVA, ICMS e Detran; veja regras

Programa deverá ter início em 15 de outubro. Abatimento em multas pode chegar a 100%

Victor Ximenes
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra homem calculando despesas com uma calculadora enquanto segura uma conta de água da Cagece, destacando o tema de controle financeiro e planejamento de gastos.
Negócios

Conta de água no Ceará ficará mais cara a partir de novembro

Cagece anunciou um aumento de 9,73% no valor das tarifas

Carol Melo
07 de Outubro de 2025
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA
Negócios

Loterias do dia sorteiam até R$ 32 milhões nesta terça (7)

Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje

Carol Melo
07 de Outubro de 2025
Victor Ximenes

Vendas de motos zero km disparam no Ceará em 2025

Victor Ximenes
07 de Outubro de 2025
Imagem de fachada de loja da H&M, bandeira varejista sueca que chegou ao Brasil
Negócios

Quem é a H&M e o que a chegada da gigante sueca pode representar para o varejo no Ceará

Varejista conhecida por moda acessível chegou ao Brasil este ano e tem Fortaleza nos planos de expansão

Mariana Lemos
07 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com dinheiro
Ana Alves

Golpes, dívidas e esperança: o retrato financeiro do Brasil em 2025 e como se proteger

Ana Alves
07 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Estufas expulsam moradores de Almeria; na Ibiapaba, elas já avançam

Missão da Faec/Senar/Abid conhece os custos do cultivo protegido espanhol e fica muito satisfeito com os da região ibiapabana

Egídio Serpa
07 de Outubro de 2025
Casa lotérica
Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3505 e levam mais de R$ 980 mil cada

Veja detalhes do resultado

Redação
06 de Outubro de 2025
Fachada de uma delegacia no Espírito Santo
Papo Carreira

Concurso da Polícia Civil do ES oferece 1.052 vagas com salário de R$ 8,5 mil

Inscrições começam em 16 de outubro; provas estão previstas para fevereiro de 2026

Redação
06 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6845, desta segunda-feira (06/10); prêmio é de R$ 25,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6845, desta segunda-feira (06/10); prêmio é de R$ 25,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Outubro de 2025