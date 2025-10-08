Loterias do dia sorteiam até R$ 172 milhões nesta quarta (8)
Veja como apostar e concorrer aos prêmios sorteados pela Caixa hoje
A +Milionária é a loteria da Caixa que pode pagar o maior prêmio desta quarta-feira (8), ao sortear R$ 172 milhões.
Para ganhar o montante, o apostador deve indicar corretamente as seis dezenas sorteadas e os dois trevos no sorteio do concurso realizado nesta noite, a partir das 19 horas.
Outras chances de se tornar milionário
Esta não é a única que pode pagar uma premiação alta. Outra loteria que merece destaque é a Quina, acumulada em R$ 28,5 milhões.
A Dupla Sena pode pagar o terceiro maior prêmio do dia: R$ 16 milhões.
Nesta quarta, há ainda os sorteios da Lotomania, Super sete, Lotofácil, e Federal, que podem pagar R$ 2,5 milhões, R$ 2 milhões, R$ 1,8 milhão e R$ 500 mil, respectivamente.
Loterias da caixa com sorteio hoje (8/10)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|Quem ganha
|Dupla Sena
|R$ 16 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas
|Quina
|R$ 28,5 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas
|+Milionária
|R$ 172 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas e os dois trevos
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas
|Super Sete
|R$ 2 milhões
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante
|Federal
|R$ 500 mil
|Acertar um dos cinco números sorteados para os prêmios principais
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 19h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
