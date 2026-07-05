Duas apostas de Fortaleza acertam 4 números na Quina e ganham até R$ 21,7 mil

Duas apostas de Fortaleza, no Ceará, acertaram quatro números no concurso 7057 da Quina. Uma das apostas foi um bolão de dez cotas, feito na Loteria Zé Bolão, que conquistou R$ 21.795.
Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pela loteria, ninguém acertou todos os cinco números e, por isso, o prêmio principal acumulou em R$ 6,2 milhões para o próximo sorteio, previsto para esta segunda-feira (6).
A outra aposta vencedora na capital cearense foi uma simples feita em canais eletrônicos, que embolsou R$ 10.897.
Resultado do concurso 7057 da Quina
O concurso 7057 da Quina foi realizado na noite desse sábado (4) e transmitido nos canais da Caixa Econômica. Os números sorteados foram:
34 38 47 63 75
Como apostar na Quina
As apostas têm de ser feitas até às 20h30 e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.
Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados
|Nº Jogados
|Valor da Aposta
|Chance de Acerto
|5
|R$ 3,00
|24.040.016
|6
|R$ 15,00
|4.006.669
|7
|R$ 52,50
|1.144.763
|8
|R$ 140,00
|429.286
|9
|R$ 315,00
|190.794
|10
|R$ 630,00
|95.396
|11
|R$ 1.155,00
|52.035
|12
|R$ 1.980,00
|30.354
|13
|R$ 3.217,50
|18.679
|14
|R$ 5.005,00
|12.008
|15
|R$ 7.507,50
|8.005
São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:
- 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
- 15% entre quem acertou 4;
- 10% entre quem acertou 3;
- 10% entre quem acertou 2.
Qual o valor da Quina?
A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.