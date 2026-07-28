Airbnb gira R$ 1,4 bilhão na economia de Fortaleza, diz estudo

A plataforma de hospedagem Airbnb movimentou R$ 1,4 bilhão na economia de Fortaleza em 2025, alta de mais de 15% em relação a 2024. Os dados são do estudo “Airbnb: Impactos e Benefícios Econômicos no Brasil”, realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Segundo o relatório, a empresa manteve 8.884 postos de trabalho, gerou R$ 438 milhões em renda e contribuiu com R$ 121,9 milhões em tributos na cidade no ano passado.
Fortaleza também tem se destacado dentro da plataforma. De acordo com o Airbnb, as buscas no site por acomodações na Capital cresceram mais de 25% entre 2024 e 2025.
A empresa destaca, ainda, o impacto para a economia local. De acordo com levantamento do Airbnb, 95% dos anfitriões entrevistados em 2025 recomendam restaurantes ou cafés locais aos hospedes. Desses, quase metade indicou lugares pouco conhecidos pelo turismo tradicional.
Atualmente, Fortaleza vive uma alta no turismo.
Segundo o Observatório do Turismo da Secretaria Municipal de Turismo de Fortaleza (Setfor), a quantidade de turistas nacionais e internacionais no município cresceu 4,3% entre 2024 e 2025, fechando o ano passado com o maior fluxo de visitantes de sua série histórica: 4,1 milhões.
Só no turismo internacional, o aumento foi de 19,5% no período, chegando a 115.735 visitantes estrangeiros em 2025.
Fortaleza e Airbnb fecham acordo
A Setfor e o Airbnb fecharam, nesta terça-feira (28), uma parceria para compartilhar dados de inteligência de mercado e apoiar ações turísticas. O objetivo é fortalecer as políticas públicas de turismo na Capital.
A ideia é que o Airbnb compartilhe dados agregados e anonimizados sobre o fluxo turístico na cidade, permitindo que a Prefeitura use os números para embasar políticas municipais de turismo.
A plataforma também deve apoiar a Setfor na promoção de Fortaleza como um destino turístico, incluindo o município, por exemplo, no projeto Rotas Airbnb, página que reúne as principais atrações de determinados destinos e contribui para atrair visitantes aos locais descritos.
Em contrapartida, a Setfor irá apoiar ações de capacitação para o setor de acomodações e de valorização da cultura, da gastronomia e dos atrativos locais. Além disso, a pasta deve focar em descentralizar o fluxo de visitantes pela cidade.
A plataforma também já firmou parcerias com Florianópolis e Curitiba.