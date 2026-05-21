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Resultado Dia de Sorte 1216 de hoje, 21/05; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

Escrito por A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
21 de Maio de 2026 - 18:30
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Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução
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No concurso 1216, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 1,7 milhão. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 21h desta quinta-feira pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1216

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosMês de Sorte
7 (aposta simples)2.629.57515.6524533712
8 (8 apostas)328.6964.0831852112
9 (36 apostas)73.0431.422901312
10 (120 apostas)21.91359649912
11 (330 apostas)7.96828429612
12 (792 apostas)3.32014919512
13 (1.716 apostas)1.5328513412
14 (3.432 apostas)766519312
15 (6.435 apostas)408327312

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

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Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

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