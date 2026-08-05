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Apostas de Fortaleza e Juazeiro do Norte acertam quina na Mega-Sena

Mega-Sena acumulou em pode pagar R$ 150 milhões no próximo sorteio.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
05 de Agosto de 2026 - 08:13
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Legenda: Uma aposta simples e uma cota do Ceará venceram o concurso 3040 da Mega-Sena.
Foto: Wilson Dias / Agência Brasil.
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Duas apostas do Ceará acertaram cinco números do concurso 3040 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (5). Os jogos que acertaram 5 números foram feitos em Fortaleza e em Juazeiro do Norte.

Em Fortaleza, a aposta foi feita na modalidade bolão na Loteria Aldeota. 56 cotas participaram da jogada. O prêmio total a ser dividido é de R$189.032,48. 

Já em Juazeiro do Norte, uma única aposta, feita presencialmente na Nossa Lotérica II, cravou a sequência dos números. No total, o jogador receberá R$47.258,21. 

O concurso 3040 aconteceu em São Paulo e foi transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube. O prêmio acumulou para o próximo sorteio podendo pagar R$ 150 milhões. 

Resultado Mega-Sena do concurso 3040

16 - 54 - 49 - 30 - 03 - 24

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena
1 em 154.518 para a Quina
e 1 em 2.332 para a Quadra

 

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota , o Rei do Bolão, a Casa Lotérica que mais premia no Brasil!

Já são 630 ganhadores com a Loteria Aldeota e mais de 387 milhões pagos em prêmios, você pode apostar nos bolões sem sair de casa de qualquer lugar.

O atendimento ocorre pelo 0800 999 5051 ou clicando nesse link! Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil

VC Repórter

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