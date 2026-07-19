Tom Brady dá tapa em Logan Paul durante evento nos Estados Unidos; vídeo

Ex-astro da NFL também falou sobre desejo de entrar para a WWE

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
19 de Julho de 2026 - 15:40 (Atualizado às 15:55)
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Legenda: Logan e Tom Brady durante evento de flag football.
Foto: Foto por KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Tom Brady, heptacampeão do Super Bowl, deu um tapa em Logan Paul, atleta do WWE. No palco de um evento em Manhattan, os dois trocaram algumas palavras e, logo em seguida, o ex-quarterback acertou o lutador de Wrestling. O momento ocorreu no Fanatics Fest 2026, na sexta-feira (17), em Manhattan. 

A rivalidade reacendeu uma possibilidade de Brady de participar da WWE. Em entrevista ao podcast de Cody Rhodes, o "What Do You Wanna Talk About?", o ex-astro da NFL revelou essa vontade,

"Eu preciso de um convite. Estou esperando o (presidente da WWE) Nick Khan criar alguma história para que eu possa entrar na brincadeira. Sinto que me aposentei do futebol americano e agora tenho a oportunidade de entrar lá e ainda mostrar que continuo sendo um pouco atleta", afirmou.

Em fevereiro, o youtuber afirmou que a carreira dele na WWE o tornava tão atlético quanto os jogadores da NFL. Assim teria começado a rivaldidade com Brady.

Em março, durante um jogo de Flag Football, Brady afirmou antes da partida: "Você pode usar um capacete. Essa bola pode escapar da minha mão se você não estiver prestando atenção".

Durante o jogo, em que tinha Logan no time adversário, o ex-jogador da NFL realmente acertou a bola no atleta de Wrestling.

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