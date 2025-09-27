Vasco x Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro: veja horário, onde assistir e palpites

Vasco x Cruzeiro se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste sábado (27), pela 25ª rodada do torneio nacional. O jogo será às 18h30, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Vasco x Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez, Hugo Moura, Barros, Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.

Cruzeiro: Cássio; William, Jonathas Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Pereira; Christian, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Léo Jardim.

