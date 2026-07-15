Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta terça-feira (14), a tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, Ferroviário e Iguatu, únicos representantes cearenses na competição, conheceram as datas, horários e locais dos próximos compromissos.

O primeiro a entrar em campo será o Iguatu. O Azulão do Centro-Sul inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final diante do Nacional-AM neste sábado (18), às 16h, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus. A partida de volta será no dia 25, às 16h, no Estádio Morenão, em Iguatu.

Já o Tubarão da Barra, bicampeão do torneio, enfrenta o Goiatuba-GO no sábado (18), às 18h30, no Estádio Divinão, em Goiatuba. O confronto decisivo acontece no dia 26, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Confira os jogos:

Ida

Sábado (18)

16h – Nacional-AM x Iguatu – Estádio Ismael Benigno

18h30 – Goiatuba-GO x Ferroviário – Estádio Divinão

Volta