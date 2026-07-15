Série D: CBF divulga datas e horários das partidas de Ferroviário e Iguatu pelas oitavas de final

Pelas campanhas na primeira fase e no mata-mata, os dois representantes cearenses terão a vantagem de decidir a classificação diante de seus torcedores

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 09:51 (Atualizado às 10:36)
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Legenda: Ferroviário e Iguatu continuam na briga pelo acesso
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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta terça-feira (14), a tabela detalhada das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Com isso, Ferroviário e Iguatu, únicos representantes cearenses na competição, conheceram as datas, horários e locais dos próximos compromissos.

O primeiro a entrar em campo será o Iguatu. O Azulão do Centro-Sul inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final diante do Nacional-AM neste sábado (18), às 16h, no Estádio Ismael Benigno, em Manaus. A partida de volta será no dia 25, às 16h, no Estádio Morenão, em Iguatu.

Já o Tubarão da Barra, bicampeão do torneio, enfrenta o Goiatuba-GO no sábado (18), às 18h30, no Estádio Divinão, em Goiatuba. O confronto decisivo acontece no dia 26, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Confira os jogos:

Ida

  • Sábado (18)
  • 16h – Nacional-AM x Iguatu – Estádio Ismael Benigno
  • 18h30 – Goiatuba-GO x Ferroviário – Estádio Divinão

Volta

  • Sábado (25)
  • 16h – Iguatu x Nacional-AM – Estádio Morenão
  • Domingo (26)
  • 17h – Ferroviário x Goiatuba-GO – Estádio Presidente Vargas
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