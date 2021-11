San Marino x Inglaterra pelas Eliminatórias: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

San Marino e Inglaterra se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle (SMR). A partida é válida pela 10ª rodada das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Os ingleses precisam apenas de um empate para garantir vaga direta para a Copa. Atualmente, somam 23 pontos, na liderança do Grupo I. Já o San Marino é o último colocado, sem pontuar na competição.

Onde assistir San Marino x Inglaterra

A transmissão da partida será da Space e Estádio TNT Sports.

Palpites

Prováveis escalações

San Marino

Benedettini; Battistini, Fabbri, Rossi e Grandoni; Zafferani (Mularoni), Enrico Golinucci, Lunadei e Ceccaroli; Nanni e Hirsch (Tomassini). Técnico: Franco Varrella.

Inglaterra

Ramsdale; Maguire, Coady e Mings; Alexander-Arnold, Henderson (Kalvin Philipps), Bellingham e Chilwell; Bukayo Saka, Tammay Abraham e Jack Grealish. Técnico: Gareth Southgate.

Ficha Técnica

Local: Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle (SMR)

Estádio Olímpico de San Marino, em Serravalle (SMR) Data e horário: 15/11/2021, às 16h45 (de Brasília)

15/11/2021, às 16h45 (de Brasília) Árbitro: Rade Obrenovic (SLO)

Rade Obrenovic (SLO) Assistentes: Grega Kordez (SLO) e Aleksandar Kasapovic (SLO)