Retornando ao Ceará, Leandro Carvalho desperta interesse da Portuguesa/SP

O atacante Leandro Carvalho tem contrato com o Ceará até o fim de 2023 e voltará ao Vovô após empréstimo ao Remo. Mas antes de sua reapresentação, o jogador já despertou interesse da Portuguesa para a disputa do Campeonato Paulista e deve ser mais uma vez emprestado. A informação é do ge.

A Lusa volta a elite do Paulistão em 2023 e é comandada por Mazola Júnior, treinador que trabalhou com Leandro no Remo.

Em 2023, o Vovô disputa o Estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Empréstimos sucessivos

Se o empréstimo para a Portuguesa se confirmar, será o 5º em sequência do jogador sob contrato com o Vozão: América/MG (2021), Al-Qadisiya, da Arábia Saudita (2021), Náutico (2022) e Remo (2022).

No Vovô

Pelo Ceará, Leandro Carvalho atuou por 4 temporadas, disputando 115 partidas com 16 gols marcados. Ele conquistou um acesso para a Série A em 2017 e a Copa do Nordeste de 2020.

