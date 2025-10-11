Palmeiras x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações
As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A
Palmeiras e Juventude se enfrentam pela Série A neste sábado (11), em jogo atrasado da 12ª rodada. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).
O Verdão lidera a Série A com 55 pontos em 25 jogos. A equipe alviverde vem de vitória por 3x2 no clássico contra o São Paulo no Morumbi.
O Palmeiras terá muitos desfalques. não contará com seus principais jogadores para o confronto. Vitor Roque, suspenso, e mais cinco (Flaco López, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Aníbal Moreno) convocados pelas suas respectivas seleções, estão fora.
Já o time jaconero é o 19º com 23 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 2x1 no Alfredo Jaconi.
ONDE ASSISTIR
Premiere.
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS:
Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.
JUVENTUDE:
Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)