Palmeiras x Juventude pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo atrasado da 12ª rodada da Série A

Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Palmeiras faz jogo atrasado com o Juventude neste sábado (11)
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Juventude se enfrentam pela Série A neste sábado (11), em jogo atrasado da 12ª rodada. O jogo será às 19h, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Verdão lidera a Série A com 55 pontos em 25 jogos. A equipe alviverde vem de vitória por 3x2 no clássico contra o São Paulo no Morumbi.

O Palmeiras terá muitos desfalques. não contará com seus principais jogadores para o confronto. Vitor Roque, suspenso, e mais cinco (Flaco López, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres e Aníbal Moreno) convocados pelas suas respectivas seleções, estão fora.

Já o time jaconero é o 19º com 23 pontos e vem de derrota para o Fortaleza por 2x1 no Alfredo Jaconi.

ONDE ASSISTIR

Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS:

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Maurício e Luighi (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE:

Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson, Peixoto e Lucas Fernandes; Rafael Bilu e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Jogada

