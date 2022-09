Mbappé revela conversa com presidente da França sobre PSG e fala em carinho pelo Real Madrid

Um dos atletas mais cobiçados do futebol mundial, o atacante francês Kylian Mbappé renovou contrato com o Paris Saint-Germain (PSG) para 2022-2023 e recusou oferta milionária do Real Madrid. Em entrevista ao New York Times, EUA, no entanto, revelou carinho com o time espanhol.

"Nunca se sabe o que vai acontecer", afirmou. “Nunca estive ali, mas parece como se fosse minha casa ou algo parecido”, completou o astro de 23 anos. O vínculo com o PSG é até junho de 2025.

No início da carreira, aos 14, Mbappe treinou na base do Real, mas não seguiu na base. O jovem começou no AS Bondy e se tornou profissional no Monaco até chegar no PSG - todos na França.

Presidente da França

Legenda: O presidente francês Emannuel Macron conversou com o atacante Mbappe sobre a permanência no PSG Foto: Francois Mori / AFP

No momento da negociação, com o contrato próximo do fim no PSG, Mbappe revelou uma consulta inusitada no processo: Emmanuel Macron, presidente da França. Segundo o jogador, o mandatário solicitou a permanência do jogador por mais um tempo para se consolidar como o herói nacional.

"Nunca imaginei que falaria com o presidente sobre meu futuro, sobre o futuro da minha carreira, então é algo louco, realmente louco", declarou. "Ele me disse: 'Quero que você fique. Não quero que vá embora agora. Você é tão importante para o país’, declarou o atleta do Paris Saint-Germain.

Na conversa, Macron disse que o atleta pode se transferir em outro momento da carreira, mas que ainda poderia entregar o talento ao país por mais um período. Vale ressaltar que Mbappe venceu a Copa do Mundo de 2018 com a França, mas não conquistou a Liga dos Campeões no PSG.