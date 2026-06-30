Maraca e-Xtreme 2026 começa nesta quarta com motocross freestyle, skate, artes marciais e e-games

O Maraca e-Xtreme 2026 terá início nesta quarta-feira (1º) e promete transformar Maracanaú em um dos principais polos dos esportes de ação do Ceará. A segunda edição do festival será realizada até quinta-feira (3), das 17h às 22h, no Centro Cultural Dorian Sampaio, reunindo competições de motocross freestyle, skate, artes marciais e e-games.

Com mais de R$ 60 mil em premiações, o evento aposta na integração entre esporte, cultura e lazer, tendo como público-alvo principalmente os jovens da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza.

Promovido pelo Instituto Social para o Desenvolvimento de Potencialidades (idep), em parceria com a Prefeitura de Maracanaú e com patrocínio da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará, o festival reúne atletas de destaque nacional em uma programação que combina competições e apresentações.

Motocross freestyle será uma das principais atrações

O ponto alto da programação será o Motocross Freestyle (FMX), modalidade que contará com seis dos principais pilotos do país disputando o título da competição.

O atual campeão Kiko Louco retorna para defender o troféu conquistado na edição de 2025. Entre os principais adversários está Joaninha (Gilmar Flores), um dos maiores nomes da história do motocross freestyle brasileiro e vice-campeão da última edição.

Outro destaque será o cearense Cláudio Rocha, o Claudinh*, único piloto das regiões Norte e Nordeste a executar a manobra backflip, considerada uma das mais difíceis da modalidade. Competindo em casa, ele contará com o apoio da torcida local na busca pelo título.

Também participam da disputa Gian Bergamini, Nicolas Ferreira e Robertt Fire Cowboy, completando o grid da competição.

Além das provas individuais e por equipes, o público poderá acompanhar apresen