Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (20/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (20).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
15 de Junho de 2026 - 15:28
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Legenda: Alemanha venceu Curaçao por 7 a 1.
Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (20).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (20):

Grupo F

Holanda x Suécia
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo E

Alemanha x Costa do Marfim
Local: Toronto
Horário: 17h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo E

Equador x Curaçao
Local: Kansas City
Horário: 21h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo F

Tunísia x Japão
Local: Monterrey
Horário: 1h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

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