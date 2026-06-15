Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (20/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (20).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (20):
Grupo F
Holanda x Suécia
Local: Houston
Horário: 14h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo E
Alemanha x Costa do Marfim
Local: Toronto
Horário: 17h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo E
Equador x Curaçao
Local: Kansas City
Horário: 21h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo F
Tunísia x Japão
Local: Monterrey
Horário: 1h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv