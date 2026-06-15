Jogos da Copa do Mundo 2026 neste sábado (20/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (20).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste sábado (20):

Grupo F

Holanda x Suécia

Local: Houston

Horário: 14h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo E

Alemanha x Costa do Marfim

Local: Toronto

Horário: 17h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo E

Equador x Curaçao

Local: Kansas City

Horário: 21h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo F

Tunísia x Japão

Local: Monterrey

Horário: 1h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv