Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (22/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 desta segunda-feira (22).

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
22 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Messi precisa de um gol para ser o maior artilheiro isolado da história das Copas
Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste segunda-feira (22).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22):

Grupo J

  • Argentina x Áustria
  • Local: Dallas
  • Horário: 14h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo I

  • França x Iraque
  • Local: Filadélfia
  • Horário: 18h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo I

  • Noruega x Senegal
  • Local: Nova Jersey
  • Horário: 21h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

Grupo J

  • Jordânia x Argélia
  • Local: Santa Clara
  • Horário: 0h (horário de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
 

 
 

 

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Liuê Góis

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