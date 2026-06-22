Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (22/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste segunda-feira (22).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22):
Grupo J
- Argentina x Áustria
- Local: Dallas
- Horário: 14h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo I
- França x Iraque
- Local: Filadélfia
- Horário: 18h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo I
- Noruega x Senegal
- Local: Nova Jersey
- Horário: 21h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv
Grupo J
- Jordânia x Argélia
- Local: Santa Clara
- Horário: 0h (horário de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv