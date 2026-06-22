Jogos da Copa do Mundo 2026 nesta segunda-feira (22/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste segunda-feira (22).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo nesta segunda-feira (22):