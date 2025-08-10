Grêmio x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Grêmio e Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Imortal Tricolor é o 14º colocado com 20 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0 no Maracanã.

Já o Sport, é o último colocado (20º), com apenas 6 pontos e vem de empate sem gols com o Bahia.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO

Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)