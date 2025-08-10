Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grêmio x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Grêmio recebe o Sport neste domingo pela Série A
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

Grêmio e Sport se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (10), pela 19ª rodada da Série A. O jogo será às 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).

O Imortal Tricolor é o 14º colocado com 20 pontos e vem de derrota para o Fluminense por 1x0 no Maracanã.

Já o Sport, é o último colocado (20º), com apenas 6 pontos e vem de empate sem gols com o Bahia.


ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GRÊMIO

Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti; Kike Olivera, Alysson e Riquelme; Braithwaite.  Técnico: Mano Menezes

SPORT

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera e Zé Lucas; Barletta, Lucas Lima e Matheusinho; Derik Lacerda.  Técnico: Daniel Paulista

Arbitragem

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ)
VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Assuntos Relacionados

Jogada

De virada, Ceará perde para o Palmeiras fora de casa pela Série A

Partida foi válida pela 19ª rodada

Vladimir Marques Há 16 minutos

Jogada

Grêmio x Sport pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Cruzeiro x Santos pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas

Jogada

Cearense Iasmin Lucindo vence americana pelo UFC Vegas 109

Iasmin bateu Angela Hill após 3 rounds por decisão unânime

Redação 10 de Agosto de 2025

Jogada

Vasco x Atlético-MG pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da Série A

Redação 10 de Agosto de 2025
Jorge Eduardo Bernardi (RS) se machucou em campo após lesão no ombro

Jogada

Fortaleza x Botafogo é parado após bandeirinha tropeçar, se machucar e ser substituído; veja

A situação inusitada ocorreu neste sábado (9), na Arena Castelão

Alexandre Mota 09 de Agosto de 2025