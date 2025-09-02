Diário do Nordeste
Fortaleza dá três dias de folga ao elenco e terá mais descanso que treinos na semana

Ao todo, serão quatro dias sem treinamentos ao longo desta semana

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:44)
Jogada
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O elenco do Fortaleza ganhou três dias de folga após a derrota para o Internacional, no último domingo (31), pela Série A do Brasileirão. A equipe não treinará na segunda, na terça e na quarta-feira e só se reapresentará na quinta-feira (4).

Além destas datas, o domingo também será de descanso para os jogadores do Fortaleza, segundo informou o clube cearense em seu site oficial. No balanço geral, serão quatro dias de descanso e apenas três dias de treinamentos no Pici.

Programação da semana: 01/09 a 07/09

  • Segunda (1º): Livre | Data-FIFA
  • Terça (2): Livre | Data-FIFA
  • Quarta (3): Livre | Data-FIFA
  • Quinta (4): Treino de reapresentação às 16h
  • Sexta (5): Treino às 8h30
  • Sábado (6): Treino às 8h30
  • Domingo (7): Descanso

Dentre os jogadores do elenco do Fortaleza, o zagueiro Kuscevic foi convocado pela seleção do Chile para compromissos pela sua seleção. Ele está se recuperando de um edema muscular no adutor da coxa direita.

O Tricolor do Pici volta a campo no sábado (13), quando recebe o Vitória na Arena Castelão. O Leão do Pici amarga a vice-lanterna da Série A do Brasileirão e está a seis pontos do Juventude, o 18º colocado do Campeonato Brasileiro.

