Festival GKC Velas Trairi reúne 168 atletas; Artur Santos conquista título da Kite Wave

O Festival GKC Velas Trairi encerrou a quinta edição com números recordes e a consolidação da Praia do Guajiru, em Trairi, como um dos principais destinos do kitesurf no Brasil. Realizado entre os dias 21 e 27 de junho, o evento reuniu 168 atletas de sete estados brasileiros e competidores da Alemanha, Argentina e Brasil, além de atrair mais de 10 mil visitantes ao longo da programação.

Além das disputas esportivas, o festival promoveu uma série de atividades voltadas ao empreendedorismo, sustentabilidade e desenvolvimento do esporte, reforçando seu impacto econômico, social e ambiental na região.

Artur Santos domina a Kite Wave

Um dos destaques da competição foi o cearense Artur Santos, conhecido como "Bodinho", que confirmou o favoritismo e conquistou o título da categoria Kite Wave, válida pelo Campeonato Brasileiro.

O atleta já havia registrado a maior nota individual da competição (9,0) e o maior somatório (16,40 pontos) durante as fases classificatórias. Na decisão, manteve o alto nível de desempenho e venceu com 13,83 pontos, resultado construído com notas de 7,83 e 6,00 nas duas melhores ondas.

Patric de Souza terminou na segunda colocação, enquanto Leonardo Granjeiro e Wesley Silva completaram o pódio.

Campeões das demais modalidades

Na Kite Strapless Freestyle, Wellington Carmo conquistou o primeiro lugar após somar 10,04 pontos na final. Elias Morais ficou em segundo, seguido por Luiz Emmanoel e Andrade Vasconcelos.

Pela Kite TT Race, Cristielly da Silva venceu entre as mulheres, à frente de Jahra Sampaio, Cauane Polo e Andressa Monteiro. No masculino, o título ficou com Gerlano Torres, seguido por Ian Máximos, Arthur Caetano e Wesley Silva.

No Kite Hydrofoil Race masculino, Vittor Maciel garantiu o lugar mais alto do pódio, com Gerlano Torres, Pedro Alexandre Morais e Francisco Adryan fechando as quatro primeiras posições.

Já no Wing Foil Race, Luna Junqueira foi campeã no feminino, enquanto Benjamin Almeida venceu entre os homens.

Na categoria Sub-12, Lucas Maciel, o "Luquinhas", ficou com o título, seguido por Yuri Correa, Paulo Henrique e Heitor Sena.

As tradicionais regatas de jangadas também integraram a programação. Na categoria Jangada Pequena, a embarcação Fé em Deus conquistou o primeiro lugar. Já na categoria Jangada Grande, o título ficou com Júlio Cesar.

Os resultados marcam a abertura do Ranking Brasileiro de 2026 nas modalidades disputadas.