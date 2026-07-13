Série D: saiba o caminho de Ferroviário e Iguatu rumo ao acesso

Times cearenses estão a dois mata-matas de garantir vaga na Série C de 2027

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 15:26 (Atualizado às 15:46)
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Legenda: Taça da Série D do Campeonato Brasileiro
Foto: Rafael Ribeiro | CBF
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Únicos representantes cearenses vivos na Série D do Campeonato Brasileiro, Ferroviário e Iguatu seguem na briga pelo acesso. Neste domingo (12), as equipes eliminaram Imperatriz e Maguary, respectivamente, pela terceira fase da competição, e avançaram às oitavas de final.

Agora, restam apenas dois confrontos eliminatórios para que o objetivo seja alcançado. Nas oitavas de final, o Ferroviário terá pela frente o Goiatuba. A decisão da vaga será em casa, já que o Tubarão da Barra faz o segundo jogo como mandante.

O Iguatu, por sua vez, enfrentará o Nacional-AM, também em duelos de ida e volta. O azulão tentará manter a boa campanha para seguir vivo na luta pelo acesso.

Caso avancem às quartas de final, Ferroviário e Iguatu disputarão a fase que define o acesso à Série C de 2027. Os quatro vencedores dos confrontos garantem vaga na Terceira Divisão nacional da próxima temporada.

Os possíveis confrontos das quartas de final ainda não estão definidos. O chaveamento será montado de acordo com a campanha geral das equipes classificadas, o que torna o desempenho na fase atual um fator importante para a definição dos duelos.

Confrontos da dupla cearense nas oitavas:

IDA (17/07 ou 18/07)

Goiatuba (GO) X Ferroviário - Estádio Divinão

Nacional (AM) x Iguatu - Estádio Ismael Benigno (Colina)

VOLTA (25/07 ou 26/07)

Ferroviário x Goiatuba (GO) - Estádio Presidente Vargas

Iguatu x Nacional (AM) - Estádio Morenão

 

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