Série D: saiba o caminho de Ferroviário e Iguatu rumo ao acesso

Únicos representantes cearenses vivos na Série D do Campeonato Brasileiro, Ferroviário e Iguatu seguem na briga pelo acesso. Neste domingo (12), as equipes eliminaram Imperatriz e Maguary, respectivamente, pela terceira fase da competição, e avançaram às oitavas de final.
Agora, restam apenas dois confrontos eliminatórios para que o objetivo seja alcançado. Nas oitavas de final, o Ferroviário terá pela frente o Goiatuba. A decisão da vaga será em casa, já que o Tubarão da Barra faz o segundo jogo como mandante.
O Iguatu, por sua vez, enfrentará o Nacional-AM, também em duelos de ida e volta. O azulão tentará manter a boa campanha para seguir vivo na luta pelo acesso.
Caso avancem às quartas de final, Ferroviário e Iguatu disputarão a fase que define o acesso à Série C de 2027. Os quatro vencedores dos confrontos garantem vaga na Terceira Divisão nacional da próxima temporada.
Os possíveis confrontos das quartas de final ainda não estão definidos. O chaveamento será montado de acordo com a campanha geral das equipes classificadas, o que torna o desempenho na fase atual um fator importante para a definição dos duelos.
Confrontos da dupla cearense nas oitavas:
IDA (17/07 ou 18/07)
Goiatuba (GO) X Ferroviário - Estádio Divinão
Nacional (AM) x Iguatu - Estádio Ismael Benigno (Colina)
VOLTA (25/07 ou 26/07)
Ferroviário x Goiatuba (GO) - Estádio Presidente Vargas
Iguatu x Nacional (AM) - Estádio Morenão