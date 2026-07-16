Cucurella promete tatuar rosto de técnico se Espanha conquistar a Copa do Mundo

Lateral-esquerdo, novo reforço do Real Madrid e futuro companheiro de Vini Jr., fez a promessa antes do Mundial

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
16 de Julho de 2026 - 15:19 (Atualizado às 15:28)
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Legenda: Cucurella fará tatuagem em casa de título da Espanha
Foto: Paul Ellis/AFP

A classificação da Espanha para a final da Copa do Mundo deixou Marc Cucurella mais perto de cumprir uma promessa inusitada. Antes mesmo do início do torneio, o lateral-esquerdo afirmou que tatuaria o rosto do técnico Luis de la Fuente caso a seleção espanhola conquistasse o título mundial.

Em entrevista ao programa El Partidazo de Cope, o jogador revelou que pretende eternizar o treinador na pele como forma de homenagear o trabalho desenvolvido à frente da equipe.

“Se ganharmos a Copa do Mundo farei uma tatuagem do rosto de Luis de la Fuente. Pequena, mas acho que é uma boa lembrança. Teríamos que pensar no local. Eu assinaria a tatuagem, depois teríamos que considerar o lugar e onde.”

Agora, a promessa está a apenas um jogo de distância. Depois de eliminar a França na semifinal, a Espanha enfrenta a Argentina na grande decisão, marcada para o próximo domingo (19), em Nova Jersey. Em caso de vitória, os espanhóis conquistarão o título mundial e Cucurella terá de cumprir o combinado.

Companheiro de Vini Jr.

Após deixar o Chelsea, Cucurella foi contratado pelo Real Madrid. A negociação foi fechada por 47,4 milhões de libras (cerca de R$ 320,6 milhões), com bônus que podem chegar a 4,3 milhões de libras (aproximadamente R$ 29 milhões).

No clube espanhol, o lateral dividirá o elenco com os brasileiros Vini Jr., Rodrygo e Éder Militão.

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