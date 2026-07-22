Coritiba x Palmeiras pela Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Partida é válida pela 19ª rodada da competição

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
22 de Julho de 2026 - 06:00
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Legenda: Essa é a primeira partida das equipes após a Copa do Mundo
Foto: JP Pacheco/Coritiba e Cesar Greco/Palmeiras

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coxa busca se aproximar da parte de cima da tabela, o Verdão tenta manter a vantagem na liderança da competição.

O time paranaense ocupa a zona intermediária da classificação, com 26 pontos, somando sete vitórias e cinco empates. Já o Palmeiras lidera o Brasileirão com 41 pontos, sete à frente do vice-líder Flamengo.

Onde assistir

A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.

Palpites

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Prováveis escalações

Coritiba

Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques. Técnico: Fernando Seabra.

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas e Mauricio; Felipe Anderson, Arias e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.

Ficha técnica

  • Coritiba x Palmeiras
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (19ª rodada)
  • Data: Quarta-feira, 22 de julho de 2026
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
  • VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
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Esportes/brasileirão série a

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