Coritiba x Palmeiras pela Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Coritiba e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Coxa busca se aproximar da parte de cima da tabela, o Verdão tenta manter a vantagem na liderança da competição.
O time paranaense ocupa a zona intermediária da classificação, com 26 pontos, somando sete vitórias e cinco empates. Já o Palmeiras lidera o Brasileirão com 41 pontos, sete à frente do vice-líder Flamengo.
Onde assistir
A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Palpites
Prováveis escalações
Coritiba
Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Breno Lopes e Renato Marques. Técnico: Fernando Seabra.
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Andreas Pereira, Marlon Freitas e Mauricio; Felipe Anderson, Arias e Ramón Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
Ficha técnica
- Coritiba x Palmeiras
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (19ª rodada)
- Data: Quarta-feira, 22 de julho de 2026
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)
- Arbitragem
- Árbitro: Anderson Daronco (RS)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Michael Stanislau (RS)
- VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)