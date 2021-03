Conheça os 33 pilotos automobilísticos que já foram campeões da Fórmula 1

Como categoria mais importante do automobilismo, a Fórmula 1 já levou milhares de brasileiros à loucura. Principalmente porque grandes pilotos do País já subiram ao pódio representando equipes internacionais.

Dito isso, você sabe quem foram todos os campeões da Fórmula 1 e quais brasileiros estão na lista? Para matar a sua curiosidade trouxemos a lista de campeões completa, de onde são e por que são os melhores.

O que é a Fórmula 1?

A Fórmula 1 é a categoria mais importante e popular do automobilismo, um esporte de competição com automóveis. A modalidade teve sua primeira prova do campeonato mundial em maio de 1950, no circuito de Silverstone, no Reino Unido.

Para ser vencedor da Fórmula 1, piloto e equipe precisam reunir o maior número de pontos ao longo da competição. Esses pontos são adquiridos em diversas corridas, nas quais o piloto precisa ficar bem posicionado para garantir vantagem.

Desde a década de 1970, pilotos brasileiros brilham na Fórmula 1. Primeiro Emerson Fittipaldi se fez presente no pódio na década de 1970, depois Nelson Piquet, em 1980 e, por fim, Ayrton Senna fez história na década de 1990.

Brasileiros na Fórmula 1

Só não se emocionou com a vitória de Senna em Interlagos, em 1991, ao som da narração de Nilson César gritando “essa é sua, Ayrton, pra você e pra mais ninguém”, quem não assistiu à cena.

Se Fittipaldi, Piquet e Senna fizeram os brasileiros se apaixonarem por velocidade, muitos outros automobilistas depois deles mantiveram nossos olhares grudados na TV para vê-los. Se você gosta de Fórmula 1, vai adorar conhecê-los. Confere!

Os campeões da Fórmula 1

Nino Farina (1950) – Nascido na Itália, na cidade de Turim, Giuseppe Emilia Farina foi o primeiro campeão da Fórmula 1. Na ocasião, ele defendeu a equipe Alfa Romeo. Nino faleceu em 1966 aos 59 anos.

Juan Manuel Fangio (1951, 1954, 55, 56, 57) – Argentino, Fagio ganhou o campeonato mundial 5 vezes. Ao longo da sua carreira, ele correu e venceu equipes pela Alfa Romeo, Maserati, Mercedes e Ferrari. Fangio faleceu em 1995 aos 84 anos.

Alberto Ascari (1952 e 1953) – Uma das primeiras estrelas da Ferrari, Ascari venceu o mundial duas vezes pela equipe. Morreu em 1955, com 36 anos, em uma curva no circuito de Monza que recebeu, posteriormente, o nome de "Variante Ascari".

Mike Hawthorn (1958) – Hawthorn foi um piloto britânico que venceu o mundial pela primeira e última vez em 1958. Isso porque ele teve sua carreira interrompida no ano seguinte por um acidente automobilístico, aos 29 anos de idade.

Jack Brabham (1959, 1960, 1966) – Com três vitórias na carreira, o automobilista australiano Brabham conquistou títulos pela Cooper e pela Brabham, equipe fundada por ele mesmo em sociedade com Ron Tauranac. Faleceu em 2014 aos 88 anos.

Phill Hill (1961) – Philip Toll Hill Jr foi o único piloto norte americano a vencer um mundial de Fórmula 1. Ele viveu até os 81 anos, falecendo em 2008.

Graham Hill (1962, 1968) – Conhecido pelo apelido de Mr. Mônaco, Norman Graham Hill foi um automobilista britânico que conquistou dois prêmios pela BRM e Lotus, respectivamente. Ele faleceu em 1975 aos 46 anos.

Jim Clark (1963, 1965) – Clark é conhecido como um dos pilotos mais versáteis da história, por seu talento em diversas categorias. Na Fórmula 1 ele venceu em 1963 e 1965, ambas pela Lotus. Faleceu em 1968 aos 32 anos.

Denny Hulme (1967) – Pilotando pela Brabham, o piloto neozelandês Denis Clive Hulme vendeu o mundial em 1967. Morreu na década de 1990 quando sofreu um ataque cardíaco enquanto pilotava um BMW em uma corrida na Austrália.

Jackie Stewart (1969, 1971) – Ex-automobilista, o escocês Jackie Stewart é considerado um dos maiores pilotos da história. Venceu nos anos de 1969 e 1971 e em 1997 fundou sua equipe, a Stewart.

Jochen Rindt (1970) – Nascido na Alemanha e radicado na Áustria, Rindt foi o único campeão póstumo da história da Fórmula 1. O prêmio conquistado foi o do ano de 1970 pela Lotus.

Emerson Fittipaldi (1972) – O primeiro brasileiro a vencer um mundial de Fórmula 1 foi Fittipaldi, em 1972, pela McLaren. Ele é um dos pilotos mais vitoriosos da história brasileira e hoje atua como empresário.

Niki Lauda (1975, 1977, 1984) – Dono da companhia aérea Lauda Air e diretor da Mercedes GP, Lauda foi campeão duas vezes pela Ferrari e uma pela McLaren. Faleceu aos 70 anos em 2019.

James Hunt (1976) – O britânico James Hunt é conhecido como o último piloto "romântico" da Fórmula 1. Faleceu de ataque cardíaco em 1993 aos 45 anos.

Mario Andretti (1978) – Mario Andretti é um ex-piloto italiano que foi naturalizado norte americano. Andretti é considerado uma das maiores lendas dos Estados Unidos. Atualmente ele é consultor na equipe Andretti Autosport da IndyCar.

Jody Scheckter (1979) – Campeão pela Ferrari, o ex-piloto sul-africano Jody Scheckter foi o último campeão da equipe até a vitória de Michael Schumacher em 2000. Hoje ele curte a aposentadoria ajudando os filhos, também pilotos.

Alan Jones (1980) – Jones é um ex-automobilista australiano, vencendo seu único título pela Williams. Encerrou as atividades como piloto em 2005.

Nelson Piquet (1981, 1983, 1987) – O segundo brasileiro a conseguir entrar no hall de vencedores da Fórmula 1 foi Piquet. O tricampeão venceu pela Brabham e Williams e hoje atua como empresário.

Keke Rosberg (1982) – Nascido na Suécia, Keke Rosberg é ex-piloto de Fórmula 1. Em 1982 venceu o mundial pela Williams. Foi tutor do automobilista Mika Hakkinen e cuida da carreira do filho, o também piloto Nico Rosberg.

Alain Prost (1985, 1986, 1989, 1993) – Prost é um ex-piloto francês, tetra campeão de Fórmula 1, e considerado um dos maiores automobilistas de todos os tempos. Venceu três vezes pela McLaren e uma pela Williams.

Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) – O grande nome do automobilismo brasileiro com toda certeza é Senna. Começando sua carreira no kart, o piloto foi campeão três vezes pela McLaren. Faleceu durante uma corrida do GP de San Marino, em Ímola.

Nigel Mansell (1992) – Mansell é um ex-piloto campeão mundial de Fórmula 1 em 1992, pela Williams, tendo também se tornado vencedor de Fórmula Indy em 1993.

Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) – Michael Schumacher é um ex-automobilista alemão, sete vezes campeão mundial e dono de inúmeros recordes. Em 2013 sofreu um acidente que o afastou das pistas.

Damon Hill (1996) – ex piloto britânico, Damon Hill é filho do também ex-piloto Graham Hill. Ele foi campeão em 1996 pela Williams.

Jacques Villeneuve (1997) – Villeneuve é um piloto e musico canadense. Na Fórmula 1 ele foi campeão no final da década de 1900 pela Williams. E também tem títulos na Fórmula Indy.

Mika Hakkinen (1998, 1999) – O finlandês Mika Hakkinen tem duas vitórias pela McLaren e era o principal concorrente de Michael Schumacher. O piloto se aposentou em 2007.

Fernando Alonso (2005) – Bicampeão de Fórmula 1, o piloto espanhol conquistou dois títulos pela Renault e também foi vice campeão em 2010, 2012 e 2013 pela Ferrari. Tendo deixado a categoria em 2018, Alonso estará de volta a Fórmula 1 em 2021.

Kimi Raikkonen (2007) – o piloto finlandês foi campeão mundial em 2007 e atualmente representa a Equipe da Alfa Romeo. Também é considerado o melhor piloto da história da Finlândia.

Jenson Button (2009) – Button é um piloto britânico, campeão mundial de 2009 pela Brawn. Em 2016 anunciou sua aposentadoria.

Sebastian Vettel (2010, 2011, 2012, 2013) – o alemão Sebastian Vettel foi campeão da Fórmula 1 por quatro anos consecutivos, representando a equipe da Red Bull. Também foi o campeão mais jovem da categoria.

Nico Rosberg (2016) – Rosberg é um ex-piloto alemão, filho do ex-campeão Keke Rosberg. Foi campeão em 2016 pela Mercedes. Ainda nesse ano anunciou a sua aposentadoria.

Lewis Hamilton (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020) – Lewis Hamilton é um automobilista britânico, sete vezes campeão mundial. Conquistou seu primeiro título pela McLaren e os demais pela Mercedes.

