Clubes de futebol e autoridades cearenses lamentam morte de narrador Júlio Sales; veja manifestações

Clubes de futebol e autoridades cearenses se solidarizaram e lamentaram a morte do narrador esportivo Júlio Sales, ícone da imprensa esportiva cearense, que faleceu na manhã desta terça-feira (11), aos 83 anos. O comunicador, que tem passagem marcantes pelas rádios Dragão do Mar, Uirapuru, Verdes Mares e Assunção, lutava contra um câncer.



Identificado com o Fortaleza, Júlio recebeu homenagem de seu clube de coração.





Assim como cada torcedor e torcedora representa o Leão do Pici, o seu Leão amado, as crianças que aprenderam a amar o Fortaleza com as gerações que os antecederam, hoje, choram pela sua partida, mas também sorriem, lembrando com muita gratidão e carinho de quem ressignificou a história do futebol. Fortaleza Esporte Clube em suas redes sociais

O Ceará também homenageou Júlio: ''mesmo muito identificado com o Fortaleza Esporte Clube, rival histórico do Ceará, Júlio sempre fez do".

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), também se manifestou na sua rede social e fez sua homenagem ao comunicador.

O governador Elmano de Freitas (PT), falou sobre a trajetória de Júlio Sales na crônica esportiva

Outros times como Floresta e Maracanã, além da Federação Cearense de Futebol lamentaram a morte do histórico comunicador. As autoridades cearenses Evandro Leitão, prefeito da cidade de Fortaleza, e o governador do Estado do Ceará, Elmano de Freitas, também se manifestaram.



CONFIRA AS MANIFESTAÇÕES