Chapecoense x Flamengo pela Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto a Chape tenta iniciar uma reação para escapar do rebaixamento, o Rubro-Negro busca diminuir a diferença para o líder Palmeiras.

O Verdão ocupa a 20ª e última colocação, com apenas 9 pontos. A equipe venceu apenas uma vez em 18 rodadas e já acumula 11 derrotas na competição. Do outro lado, o Flamengo é o vice-líder do Brasileirão e tenta reduzir a distância de sete pontos para o Palmeiras.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Globo e do Premiere.

Palpites

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Prováveis escalações

Chapecoense

Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Ítalo. Técnico: Rafael Lacerda.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, João Victor, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Jorginho; Samuel Lino, Bruno Henrique e Pedro.Técnico: Leonardo Jardim.

Ficha técnica