Ceará x CRB na Série B: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ceará tenta encerrar o jejum de seis jogos sem vencer na temporada diante do CRB, nesta quarta-feira (22), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O confronto é válido pela 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes vivem momento de pressão na competição. O Vozão precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Galo busca se afastar da parte de baixo da tabela. O time alagoano ocupa a 13ª colocação e tenta subir na tabela de classificação.

Pela Série B, Ceará e CRB já se enfrentaram 25 vezes, com vantagem alvinegra: são 12 vitórias do Vovô, oito do Galo e cinco empates. O último encontro pela competição aconteceu em 2024, no Estádio Rei Pelé, quando o Alvinegro venceu por 2 a 0, com gols de Aylon e Erick Pulga.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Xsports, ESPN 4, Sportynet e Disney+

Palpites

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Como chega o Ceará?

O técnico Daniel Paulista ainda busca a primeira vitória no comando do Ceará. Em três partidas à frente da equipe, soma dois empates e uma derrota. Para o duelo, mudanças devem acontecer em relação ao jogo contra o América-MG.

Os recém-contratados Pavani e Renzo López têm boas chances de começar entre os titulares. Já a principal dúvida está no meio-campo, já que Vina disputa posição com Lucas Mugni. Fora isso, o novo comandante alvinegro não deve ter grandes problemas para montar a equipe.

COMO CHEGA O CRB?

O CRB chega em momento de crescimento desde a chegada do técnico Fábio Matias. Em dois jogos no comando da equipe, o treinador soma uma vitória e um empate, iniciando uma reação esperada pela diretoria regatiana.

A principal arma ofensiva do Galo é o centroavante Mikael, artilheiro da competição com 12 gols e principal referência do ataque alagoano. Para o duelo, Matias também ganha um reforço importante: o retorno do zagueiro Henri, que desfalcou a equipe na última partida.

Prováveis escalações

Ceará

Richard; Bryan Borges, Júlio César, Éder e Sanchez; Pavani, João Gabriel e Lucas Mugni; Melk, Giulio e Renzo López. Técnico: Daniel Paulista.

CRB

Vitor Caetano; Hereda, Bressan (Henri), Fábio Alemão e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael.Técnico: Fábio Matias.

Ficha técnica