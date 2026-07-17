Ceará empata com o lanterna da Série B fora de casa e se mantém no Z4

Com gol de Vina aos 43 do 2º tempo, o Ceará arrancou um empate em 1x1 com o América-MG no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, porém, não foi suficiente para tirar o Vovô do Z4. A equipe de Daniel Paulista chegou aos 19 pontos em 18 jogos, na 17ª colocação.

Na próxima rodada, a última do 1º turno, o Vovô enfrenta o CRB, no PV, no dia 22 (quarta-feira) às 19h30, buscando deixar o Z4. O Alvinegro está há 6 jogos sem vencer na Série B.

Como foi o jogo

O América começou o jogo controlando as ações do jogo, mas sem criar chances de gol.

O Ceará, na primeira chegada, logo um lance polêmico: Aos 6 minutos, Lucas Mugni cruzou para Melk, que dribla Ricardo Silva e cai. A arbitragem não entendeu como falta e mandou o lance seguir.

O América respondeu aos 13, com Paulo Victor finalizando para defesa de Richard.

Aos 15, o Ceará acertou a trave em finalização de Giulio após belo passe de Melk, mas a arbitragem marcou impedimento.

O Vovô chegou de novo aos 23, em chute de Melk de primeira para defesa de Gustavo.

Dez minutos depois, Segovinha soltou a bomba e a bola passou por cima do travessão de Richard.

No último lance do 1º tempo, Richard salvou o Ceará, aos 47: Dalbert cruzou, Paulo Victor cabeceou pro chão e Richard fez grande defesa para evitar o gol.

Arrancou o empate

A etapa final começou equilibrada, e a primeira chance foi do América, aos 8, em chute colocado de Gabriel Barros pra fora.

No minuto seguinte, Alex Silva erra na saída de bola, Giulio intercepta, entra na área, mas Ricardo Silva salva.

Aos 14, o América teve falta perigosa, com Segovinha batendo para defesa de Richard, e no rebote, Manoel fez o gol mas estava impedido.

Mas aos 21, não teve jeito e o América abriu o placar:Paulo Victor armou o contra-ataque e dá passe para Segovinha bater na saída de Richard: 1x0.

Depois do gol sofrido, o Ceará foi para o tudo ou nada e chegou ao empate aos 43 minutos: Giulio começou a jogada com Juan Alano, Alex Silva tentou afastar, mas a bola sobrou pra Vina na entrada da área, que manda de bico para empatar.