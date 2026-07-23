Ceará anuncia fim de contrato com Bruno Ferreira

O Ceará informou na tarde dessa quinta-feira (23) a rescisão contratual com o goleiro Bruno Ferreira. A decisão foi tomada em comum acordo entre clube e atleta, e acontece dias após o anúncio da contratação por empréstimo do goleiro Matheus Nogueira, do Paysandu.

Em nota à imprensa, o Vovô informou que mantém 20% dos direitos econômicos do atleta perante ao novo clube. Bruno está livre no mercado, e recebeu proposta oficial do Avaí para representar o clube no restante da Série B.

Bruno Ferreira chegou em 2023 ao Ceará SC, sendo titular durante a Série A de 2025. Durante este período, representou o Alvinegro em 97 partidas oficiais e sofreu 96 gols.