A banda de rock nacional Titãs tocou para milhares de fãs na noite do último sábado (3), em Fortaleza. E um fato inusitado chamou atenção da plateia. O baterista da banda, Charles Gavin, se apresentou com a camisa do Ceará. Horas antes de subir no palco, os artistas foram presenteados com camisas do Alvinegro e Charles já tratou de vestir o uniforme.

Além, de Charles, o cantor Nando Reis também posou com a camisa do Ceará.

Legenda: O cantor Nando Reis também recebeu a camisa do Ceará de presente Foto: Foto: reprodução/Ceará