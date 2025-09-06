Atacante da Seleção reclama da Disney: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

Atacante do Brasil e do Barcelona, Raphinha reclamou de uma situação envolvendo o filho dele. Durante passeio na Disney, em Paris, o menino de dois anos foi ignorado pelos personagens Tico e Teco. O comportamento revoltou o atleta, que saiu em defesa de Gael.

Em vídeos publicados numa rede social, o jogador mostra a criança indo em direção a um dos personagens para abraçá-lo. No momento, as demais crianças receberam atenção, menos o filho do atleta, que viu o personagem ir embora. Raphinha protestou.

Legenda: Filho de Raphinha tenta interagir com personagem da Disney. Foto: Reprodução/Instagram

“Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer ‘esnobar’, para não falar outra coisa”, escreveu o jogador, que completou: “Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?

“Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança”, escreveu o atleta.

Legenda: Jogador reclamou nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

Natalia Rodrigues, esposa do atacante, também publicou vídeos e mensagens indignadas pelo tratamento que o filho recebeu. Ela reclamou do funcionário do parque.

O jogador integra a delegação da Canarinho, que se prepara para o duelo contra a Bolívia, na próxima terça-feira. As equipes se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.