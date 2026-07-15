Após vitória nas semifinais, Argentina provoca Inglaterra com faixa proibida pela Fifa

Jogadores celebraram virada sobre a Inglaterra com a faixa 'As Malvinas são argentinas'

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
15 de Julho de 2026 - 22:03 (Atualizado às 22:18)
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Legenda: Os jogadores argentinos com a faixa em provocação a Inglaterra
Foto: Jose HERNANDEZ / ANADOLU / Anadolu via AFP
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A Argentina garantiu vaga na final da Copa do Mundo 2026 ao vencer a Inglaterra de virada em jogo de grande rivalidade. 

Antes mesmo da bola rolar, a tensão aumentou após a torcida argentina abafar o hino inglês com cantos, e os torcedores ingleses revidando ao vaiar o hino argentino.

Antes do jogo, a Fifa emitiu determinação para que fossem proibidas entradas de torcedores com qualquer referência à Guerra da Malvinas, de 1982, uma disputa de território na América do Sul entre argentinos e ingleses. 

Mas ao fim da partida, vencida pela Argentina por 2x1 de virada depois dos 40 minutos, a festa da Albiceleste, com jogadores no gramado e torcida no estádio, contou com a presença de uma faixa proibida pela Fifa. No gramado do Estádio de Atlanta, os jogadores celebraram com uma faixa: "as Malvinas são argentinas".

Os jogadores foram até a torcida com a faixa, que depois foi parar na arquibancada.

O que foi a guerra das Malvinas

O conflito entre os dois países ocorreu nos anos 1980 foi motivado pela disputa de soberania do arquipélago das Ilhas Malvinas - ou Falkland para os ingleses -, que era controlada pelo Reino Unido desde 1833, mas reivindicada pela Argentina em 1982. Foram 907 mortos na guerra, sendo 649 argentinos, 255 britânicos e três civis da ilha.

Repetiu 1986

Apenas 4 anos depois da guerra das Malvinas, Argentina e Inglaterra se enfrentaram na Copa do Mundo de 1986 - vencida pela Albiceleste - no México. No estádio Alzteca, os argentinos venceram por 2x1, como em 2026. Mas aquele jogo foi pelas quartas de final e não na semi, como este ano.

O jogo teve Maradona como grande protagonista, com dois gols, um polêmico, e outro considerado um dos mais lindos da história das Copas.

Aos seis minutos do 2º tempo, o lendário camisa 10 saltou para disputar a bola com o goleiro Peter Shilton e, marcando o gol com a mão. O árbitro tunisiano Ali Bin Nasser validou o gol, apesar das reclamações dos ingleses, que foi intitulado por Maradona como "La Mano de Dios", ou a "Mão de Deus".

Maradona sobe para marcar o gol de mão contra a Inglaterra
Legenda: Maradona sobe para marcar o gol de mão contra a Inglaterra
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA

Poucos minutos depois, o golaço: Maradona recebeu a bola ainda no campo de defesa, driblou cinco jogadores ingleses e também o goleiro Shilton antes de marcar um dos gols mais bonitos já vistos em Copas do Mundo. Em 2002, após votação promovida pela FIFA, o lance foi eleito o "Gol do Século".

A Inglaterra ainda diminuiu com Gary Lineker, de cabeça, aos 36 minutos do segundo tempo, mas não conseguiu evitar a derrota por 2 a 1. A Argentina avançou às semifinais, eliminou a Bélgica e conquistou o título mundial ao vencer a Alemanha Ocidental na decisão.

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