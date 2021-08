Tela Quente hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira (9/8)

Na Tela Quente de hoje, segunda-feira (9/8), a TV Globo exibe o longa "Planeta dos Macacos: A guerra", às 23h35 (horário de Brasília), logo após a série “Ilha de Ferro”.

O filme, dos gêneros ação e ficção científica, foi lançado em agosto de 2017. O roteiro conta uma história de confronto entre primatas e humanos.

Assista ao trailer:

Sinopse

Após um ataque que deixa vários macacos mortos e feridos, César ( Andy Serkis) parte com um pequeno grupo em busca de vingança.

O longa de Matt Reeves tem no elenco: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn e Terry Notary.

Veja ficha técnica:

Planeta Dos Macacos: A Guerra

Título Original: War For The Planet Of The Apes

País de Origem: Canadense

Ano de Produção: 2017

Diretor: Matt Reeves

Elenco: Amiah Miller;Andy Serkis;Gabriel Chavarria;Karin Konoval;Steve Zahn;Woody Harrelson

Classe: Ação