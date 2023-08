Nicole Bahls mostra sítio de 20mil m² com fazendinha, salão de beleza e capela; veja fotos

A influenciadora digital Nicole Bahls abriu as portas da mansão onde vive para Lucas Rangel, do podcast PodDelas. Ela fez uma tour pelos 12 quartos e 22 banheiros em Itaboraí, no Rio de Janeiro, para gravação de conteúdo ao canal do youtuber.

A modelo contou que chama o sítio de "Casa Bahls" e que comprou o terreno ao lado para aumentar a propriedade. "Vou fazer um dark room", brincou Nicole. A mansão tem redário, salão de beleza e capela no local.

Veja fotos:

Legenda: Capela em mansão de Nicole Foto: Reprodução/YouTube

Legenda: Uma das salas de mansão Foto: Reprodução/YouTube

Legenda: Mansão conta com espaços para animais Foto: Reprodução/YouTube

A área de lazer conta com espaços gourmet com chopeira, academia de ginástica, banheira de hidromassagem ao ar livre, fire pit com capacidade para 25 pessoas ao redor, pomar, sorveteria e redário.

Conforto para hóspedes

Nicole mostrou ainda um salão de beleza para as amigas, bem como bangalôs — com piscina privativa — e quartos de hóspedes completamente equipados para convidados.

Com tons claros, com muito vidro, a mansão tem piscina - com duas estátuas brancas de panteras brancas "bebendo" água

Com horta e pomar, o sítio conta também dispõe de uma capela. "Minha avó sempre fez novena em casa e fiz a capela para me conectar com ela. Estou esperando padre Fábio de Melo para abençoar", explicou ela.