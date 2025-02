Cearense Igor Jansen celebra participação em filme da Amazon e aponta planos de carreira: '2025 repleto de projetos'

Conhecido pelos trabalhos como ator mirim em novelas do SBT, o cearense Igor Jansen cresceu e tem apostado não apenas na dramaturgia, mas também na música. Recentemente, o artista integrou o elenco da comédia 'Missão Porto Seguro', lançada e disponível no streaming da Amazon desde o último dia 17 de janeiro, e celebrou o momento da carreira, além de apontar como a familiaridade com o gênero ajudou na produção.

"Esse filme em específico foi algo muito gostoso de gravar, sabe? Principalmente porque ficamos cerca de um mês em Porto Seguro durante o trabalho", se divertiu ele ao contar sobre parte dos bastidores da produção. O ator concedeu entrevista ao Diário do Nordeste como parte da divulgação do longa.

Protagonizada pela atriz Giovanna Lancelotti, a história traz a personagem Denise, uma policial que se infiltra na viagem de formatura do terceiro ano para Porto Seguro, em busca de informações que a ajudem a desmontar uma organização criminosa. Por lá, ela precisa se conectar com os adolescentes da viagem (Sophia Valverde, Igor Jansen, Letícia Pedro, Raphael Vicente).

"A gente teve inúmeras gerações dentro desse elenco, o que é algo muito forte, de todas as faixas etárias e todas as gerações. Foi uma história muito bem feita, que eu adorei desde o momento em que li o roteiro", contou ele, explicando um pouco mais de como embarcou no personagem Magno, que ficou responsável por interpretar.

Segundo Igor, o mais legal foi poder transitar por outros gêneros dentro do mesmo filme, o que, claro, também ajuda no crescimento artístico. "Ele conta muitas histórias em uma só. Fala de diversão, de amor, de drama, tem suspense também. Eu acho que tem de tudo e mais um pouco, o que faz com que ele seja muito legal de acompanhar em família, com amigos", opinou o ator.

Legenda: Igor Janssen e parte do elenco do longa 'Missão Porto Seguro', da Amazon Prime Video Foto: divulgação/Amazon Prime Video

Ao todo, cerca de seis semanas foram necessárias para finalizar as filmagens. Para Igor, inclusive, o tempo foi um fator positivo, já que o Nordeste também é capaz de fazê-lo aplacar um pouco da saudade do Ceará. "Eu me senti em casa, né? Me sinto pertencente no Nordeste, então foi muito gostoso, foi um momento de troca, de convivência com todo o elenco", completou o artista.

Os planos para o futuro artístico, ele explica, são diversos. Para o ator, a expectativa para 2025 é de que sejam meses "repletos de projetos". "Ainda estou batendo o martelo de tudo, mas já sei bem claro que o que for, seja comédia, drama, no teatro, no cinema, eu vou embarcar. Então, eu estou sempre estudando, me reciclando, vivendo realmente esse trabalho de ator na prática", finalizou.