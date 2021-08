Avril Lavigne curte férias em Malibu, nos EUA, e surpreende fãs

A cantora Avril Lavigne, de 36 anos, usou o Instagram para compartilhar com os fãs alguns dos momentos das férias que passa em Malibu, nos Estados Unidos. Em publicação feita na terça (17), ela surgiu de biquíni, à beira da piscina, se divertindo ao sol.

"Verão em Malibu", escreveu como legenda ao pequeno ensaio fotográfico, sem dar mais detalhes dos dias de descanso. A postagem, que já ultrapassou a marca de 1,2 milhão de curtidas, recebeu comentários de fãs por todo o mundo.

Legenda: Nos comentários, fãs de Avril deixaram mensagem de carinho para a artista Foto: reprodução/Instagram

Os brasileiros, claro, aproveitaram para lembrar da aparência de Avril, citada por manter a imagem semelhante a de 2002, época em que disparou na fama com o primeiro álbum.

"Essa mulher não envelhece nunca", brincou um dos seguidores. "78 anos e a gata tá no formol, meu amor", escreveu outro. Há anos, internautas brincam com o fato de que, mesmo com o passar dos anos, Avril Lavigne continua jovem.

Pedidos por música

Mas nem só da aparência lembraram os fãs. Houve quem utilizasse a postagem de férias da cantora para pedir lançamento de novas músicas e de um novo álbum.

O último disco da artista canadense, 'Head Above Water', foi lançado em 2019. Entretanto, recentemente, ela também usou o Instagram para divulgar imagens onde aparece em um camarim, o que foi apontado como indício de um novo disco.