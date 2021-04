Sistema Verdes Mares inicia movimento solidário "Por Dias Melhores"

Reforçando seu papel social junto à população, o Sistema Verdes Mares (SVM), em parceria com a "Somos Um", negócio social, lança este mês mais uma iniciativa de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Com o movimento “Por Dias Melhores”, o SVM oferecerá, gratuitamente, todas as suas plataformas de mídia para dar visibilidade à Organizações não Governamentais (ONGs) e projetos sociais que tenham como objetivo ajudar a sociedade nesse momento delicado de calamidade sanitária e vulnerabilidade social.

"O propósito é conectar pessoas. Ser ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. A gente acredita que tem muita gente querendo colaborar mas não sabe como. Então, nesse movimento de também convidar as pessoas a darem o seu melhor, o projeto tornará disponível, em um clique, iniciativas incríveis e sérias, que estão realmente ajudando pessoas em situação de vulnerabilidade social e que precisam de colaboração para seguirem", explica Ticiana Rolim, idealizadora da "Somos Um" e parceira do projeto.

A divulgação dos projetos ocorrerá de forma integrada, em todos os veículos do SVM, com o objetivo de promover uma corrente de doações. Os interessados em participar podem acessar o link do projeto para efetuar o cadastro. Após o preenchimento, o cadastro é submetido a uma curadoria de avaliação por instituição e a partir dos critérios do programa.

Solidariedade

Desde o início da pandemia, o Sistema Verdes Mares vem mobilizando a sociedade em torno de causas nobres. Em abril de 2020, através do programa “Solidariedade Vale Muito”, o SVM doou mais de 35 toneladas de alimentos e R$ 140 mil ao Movimento Supera Fortaleza, em prol dos mais atingidos pela Covid no Ceará.