Unifor investe em grandes eventos para ampliar formação de estudantes de Direito

Além do conhecimento técnico, cultivar bons relacionamentos no meio corporativo é um quesito importante para alcançar mais oportunidades profissionais. Referência em ensino de excelência e formação cidadã, a Universidade de Fortaleza (Unifor) investe em grandes eventos para ampliar a formação de seus estudantes, sobretudo no curso de direito, onde a prática jurídica deve estar atrelada a um ambiente de troca de experiências e interações.

“Networking é fundamental para o profissional do direito. Tanto para favorecer o aperfeiçoamento profissional como para os estabelecimentos e parcerias em rede. Na advocacia propriamente dita ou nas atividades acadêmicas, a interação com os outros profissionais é fundamental para a solidez do trabalho”, explica a professora Joyceane Bezerra de Menezes, do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional da Unifor.

Nos dias 25 e 26 de agosto, a Unifor sedia o VIII Congresso de Direito Civil, o maior evento da área no Brasil, sendo anualmente organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito Civil (IBDCivil). O evento, considerado um dos mais importantes da área, reúne os principais civilistas no âmbito nacional e internacional para discutir os avanços e dificuldades enfrentadas na área durante os 20 anos de vigência do Código Civil.

A professora Joyce ressalta que a participação em eventos acadêmicos permite que os estudantes da área jurídica formem relações com grandes referências na área e pratiquem os conhecimentos vistos em sala de aula, “despertando-lhe a curiosidade para verticalizar estudos em certas temáticas, visando uma maior especialização”.

De acordo com a organização, o evento deve atrair mais de 600 profissionais de vários estados do Brasil, além de outros países. A programação inclui palestras de representantes do Supremo Tribunal Federal (STF) e nomes como Maria Cristina de Cicco, professora de Direito Privado na Universidade de Camerino (Itália), Paulo da Mota Pinto, professor da Faculdade de Direito de Coimbra (Portugal), Gustavo Tepedino, professor da UERJ, e Paulo Lobo, doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo (USP).

As inscrições podem ser feitas nesse link (https://www.congressoibdcivil.com.br/2022/) e as vagas são limitadas à capacidade do local do evento. Alunos da pós-graduação da universidade ganham 20% de desconto no valor de inscrição.

Graduação e pós-graduação

Nota máxima no conceito do Ministério da Educação (MEC), o curso de Direito da Universidade de Fortaleza é destaque por propor grandes experiências à profissão por meio de uma estrutura voltada para expandir a prática jurídica com casos reais, como o Escritório de Prática Jurídica (EPJ), que permite que estudantes desenvolvam também habilidades que são inerentes à prática da profissão com atendimentos à comunidade hipossuficiente ou em situação de vulnerabilidade.

As inscrições para a graduação estão abertas para matrículas até o dia 26 de agosto. Interessados podem realizar o ingresso via vestibular on-line, uso da nota do Enem, transferência e notas em provas anteriores.

Se a busca é por especialização profissional, o programa de Pós-Graduação em Direito da Unifor está no mercado há quase 25 anos e tem conceito 6 na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), configurando-se como um dos melhores do país, atraindo estudantes de outros estados em função de sua qualidade.

O Mestrado em Direito Constitucional da Unifor lança seleção com as últimas vagas para ingresso no segundo semestre de 2022, de acordo com o Edital R. Nº 33/2022. No total, estão em oferta 20 vagas, das quais: 10 serão destinadas para a Área de Concentração em Direito Constitucional Público e Teoria Política, e 10 para a Área de Concentração em Direito Constitucional nas Relações Privadas.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE