Parque Tecnológico da Unifor aproxima estudantes do mercado de trabalho

Com infraestrutura completa e professores capacitados para direcionarem os alunos para as inovações demandadas pelo mercado, os cursos de engenharia da Universidade de Fortaleza (Unifor) contam com o Parque Tecnológico, equipamento voltado para a integração de conhecimentos e o desenvolvimento de projetos.

Atualmente, um dos principais cases de sucesso da instituição é a criação do capacete Elmo, em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa). Por meio do produto, casos severos de Covid-19 foram tratados sem a necessidade de intubação dos pacientes. Foi nas instalações do Parque Tecnológico que o desenvolvimento do Elmo tomou forma, por meio da união entre docentes e estudantes.

A Unifor conta com mais de 50 laboratórios dedicados à pesquisa e criação de novos produtos dentro do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT), que engloba os cursos de engenharia. Dessa forma, há o incentivo para a interdisciplinaridade entre as graduações, como forma de ampliar o acesso aos projetos, além de proporcionar oportunidades para um número maior de estudantes.

Os laboratórios são construídos de forma a simular ambientes reais da indústria, o que familiariza os estudantes com o que será encontrado no dia a dia de trabalho, com equipamentos de automação e programação.

“A Unifor tem uma longa tradição na formação de engenheiros, com matrizes curriculares extremamente inovadoras e em constante atenção às necessidades do mercado”, afirma o diretor do CCT, Jackson Sávio. Durante o período da graduação, os estudantes são colocados em contato com empresas parceiras da Unifor, o que promove uma aproximação com o mercado ainda durante os estudos.

Ambiente de criação

O Parque Tecnológico é composto por seis laboratórios responsáveis por desenvolver projetos de inovação, como o capacete Elmo. O Laboratório de Ciência de Dados e Inteligência Artificial (LCDIA), por exemplo, realiza projetos junto a empresas parceiras por meio da aplicação de inteligência artificial, modelos matemáticos e estatísticos para mineração, análise e visualização de grandes quantidades de dados.

Legenda: Parque Tecnológico ocupa um dos blocos da instituição Foto: Ares Soares

Já o Laboratório de Inovação e Prototipagem (LIP) é voltado para a inovação, arte e ciência, unindo áreas como engenharias e arquitetura para o desenvolvimento de projetos. Detalhes sobre todos os laboratórios da instituição estão disponíveis no site da Unifor.

“O aluno trabalha em soluções para os problemas reais das empresas, utilizando as principais ferramentas tecnológicas do mercado e assessorados pelos doutores especialistas da Universidade, com os equipamentos de última geração instalados nos nossos laboratórios”, destaca Luiz Stephany, coordenador do Parque.

Guia de profissões

Voltado para quem ainda está indeciso em relação a qual curso superior escolher, a Unifor lançou o e-book Guia de Profissões, que compila informações sobre diversas áreas e graduações disponíveis. O material pode ser baixado gratuitamente no site da instituição, mediante cadastro dos interessados.

