Com Expresso 22, Unifor auxilia estudantes na escolha da carreira profissional

Viver um dia como universitário do curso desejado antes de prestar vestibular pode ajudar a fazer uma escolha mais segura. Essa experiência será possível aos estudantes de ensino médio que estão prestes a decidir a carreira profissional. De 3 a 24 de setembro (aos sábados), a Universidade de Fortaleza (Unifor) promove mais uma vez o Expresso 22, uma imersão em todos os cursos de graduação que vai possibilitar aos candidatos conhecer de perto cada área. Para participar das atividades do Expresso 22 basta se inscrever no site.

" O estudante do ensino médio vai vivenciar por um dia o espaço universitário, para que ele descubra, antes mesmo de entrar na graduação, as diversas possibilidades que o ambiente acadêmico oferece”, resume Raul Alef, Gerente de Captação da Unifor. A experiência inclui o acesso a laboratórios e toda estrutura física do campus, além de palestras e oficinas. O projeto teve a sua primeira edição em 2021, de forma remota.

“Nesse novo formato do Expresso 22, teremos atividades 100% presenciais e práticas, atividades mão na massa. Além disso, vamos destinar um sábado de setembro para os cursos de cada centro de ciências da Unifor: comunicação/gestão, direito, saúde e tecnologia”, informa Raul Alef. A ideia é dar a oportunidade aos alunos de trabalhar, por meio de oficinas, as competências de cada curso, potencializando, assim, seu desenvolvimento criativo.

Os interessados nas áreas de comunicação e gestão, por exemplo, poderão participar de oficinas de Inovação e Negócios Criativos, Direção de Arte e “ser” repórter por uma manhã. Eles também poderão experienciar uma produção cinematográfica, se inscrever em oficinas de figurino e ciclo produtivo de moda, marketing digital e novas tecnologias, além de analisar cenários econômicos e perspectivas.

Já os alunos interessados nas áreas de saúde poderão conhecer os laboratórios e clínicas modernas da instituição, e terão contato com professores e alunos, que os ajudarão a compreender melhor os espaços e cursos do campo da saúde. Serão abordados temas relevantes e de interesse para todo futuro profissional que deseja trabalhar na saúde, como neurociências, suporte básico de vida e cuidados com a pele.

“Com a experiência adquirida em diversas feiras de profissões realizadas em colégios e aqui mesmo na Unifor, antes da pandemia, constatamos que os estudantes do ensino médio adoram colocar a mão na massa, ou seja, experimentar por meio de oficinas práticas o que os nossos cursos podem oferecer. Assim, eles podem conhecer mais a fundo o curso e as áreas de atuação profissional”, considera o gerente.

Serviço:

Expresso 22 – Universidade de Fortaleza

3 a 24 de setembro

Endereço: Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz

Informações: https://www.unifor.br/web/expresso

