Fortaleza e Região Metropolitana têm série de ataques durante a madrugada

Fortaleza e Região Metropolitana registraram uma série de ataques criminosos em vários pontos das cidades durante a madrugada de quarta-feira (2) e o início de quinta-feira (3).

Na BR-020, no município de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, foi registrada uma tentativa de explosão contra um viaduto. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foram encontrados explosivos e uma das colunas do equipamento teve a estrutura comprometida. Não há informações de pessoas feridas.

No Conjunto Planalto Caucaia, uma topic foi incendiada na Rua 114. Conforme a polícia, o ataque aconteceu por volta das 3 horas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Na Capital, foram registrados pelo menos dois ataques a ônibus, na comunidade do Dendê, no bairros Edson Queiroz e na Avenida Cônego de Castro, no Parque Santa Rosa. Nas duas ações os veículos ficaram destruídos pelas chamas.

Já no Bairro Santa Maria, na Grande Messejana, dois homens foram presos e um adolescente de 14 anos apreendido suspeitos de atacar o equipamento das câmeras de segurança da Polícia Militar, na Avenida Dionísio Leonel Alencar.

Conforme a PM, o trio estava jogando pedras no equipamento e um deles chegou a subir na estrutura onde a câmera fica instalada. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) e os dois homens para o 30º Distrito Policial.